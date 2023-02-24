В выходные в Литве погода будет зимней, ожидаются осадки

В пятницу погоду в Литве обусловит небольшой циклон. Будет сыро, местами пройдет дождь.

В утренние часы местами, в основном на юге страны, условия осложнит ледяной дождь, гололед. Днем будет 0–5 градусов тепла.

В субботу ночью центр циклона установится около Балтийского моря. Осадки ожидаются на всей территории Литвы. В основном будет идти снег, но около моря возможен мокрый снег. Будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Прохладнее будет на севере страны, теплее – у моря.

В субботу днем циклон пройдет над Литвой и Латвией. Во многих районах пройдет снег, на западе - мокрый снег. Днем будет 0–4 градуса тепла.

В воскресенье ночью Литва останется в зоне действия западной части циклона. Во многих районах будет идти снег, в основном небольшой. Ночью будет от 1 градуса мороза на Куршской косе, до 2–4 на большей территории и 5–6 градусов мороза на севере страны.

В воскресенье днем циклон понемногу будет удаляться, а запада придет зона высокого давления. Облачность уменьшится, появится больше прояснений. Небольшой снег будет идти на большей части территории страны, меньше осадков будет на западе. Днем будет от 0 до 5 градусов мороза.

По нынешним данным, в начале следующей недели давление увеличится, осадки прекратятся, станет суше. По ночам ожидаются морозы, днем будет чуть ниже нуля.

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