Накануне годовщины российского вторжения в Украину МИД Литвы еще раз осудил агрессию Кремля

Отмечая годовщину с начала крупномасштабного вторжения России в Украину, Министерство иностранных дел Литвы (МИД) отдает дань уважения памяти жертв российской военной агрессии в Украине и еще раз подчеркивает, что российская военная агрессия является грубым нарушением норм международного права, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций (ООН).

Поэтому МИД обязуется и впредь активно поддерживать Украину и призывает другие западные демократические страны проявить солидарность.

"Литва твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также ее неотъемлемое право на защиту от российской агрессии. Литва решительно осуждает и никогда не признает ни попытки России насильственно перекроить границы Украины, признанные международным сообществом, ни попытки аннексии украинских территорий", — говорится в распространенном министерством заявлении.

"Сопротивляясь российской агрессии, которая продолжается с 2014 года, Украина сегодня защищает не только нашу безопасность и безопасность региона, но и общие ценности и свободы Европы и всего демократического мира, а также принципы мирового порядка, основанного на законе", — говорится в пресс-релизе.

По словам МИДа, Литва вместе со своими партнерами и впредь всеми силами будет поддерживать Украину и ее народ, борющийся за свою свободу и демократическое будущее страны, будет активно содействовать усилиям международного сообщества по прекращению российской агрессии и добиваться от Кремля вывода его войск и военной техники из Украины, а также возмещения причиненного ущерба.

24 февраля 2022 года Россия вступила в новую фазу войны против Украины, начав полномасштабное вторжение. В течение года силы обороны Украины нанесли агрессору большой урон, уничтожив почти 146 тыс. российских оккупантов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!