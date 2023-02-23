Суд изменил приговор экс-мэру Висагинаса: размер штрафа увеличен, условный срок отменен

В четверг Апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции бывшему мэру Висагинаса Дали Штраупайте по делу о коррупции. Суд увеличил ранее наложенный на нее штраф – с 15 тыс. до 18,8 тыс. евро, а также запретил ей занимать должности в государственных или муниципальных учреждениях.

В 2019 году Паневежский окружной суд признал Д. Штраупайте виновной в получении взятки, в злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Осужденная обратилась в Апелляционный суд с ходатайством об оправдании.

Как заявил в четверг судья Апелляционного суда Линас Шюкшта, рассматривавший дело, ходатайство Д. Штраупайте удовлетворено частично.

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Апелляционный суд отменил ранее назначенное Д. Штраупайте наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. Это было сделано после того, как суд переквалифицировал совершенное политиком уголовное преступление, связанное с торговлей влиянием, с тяжкого на средней тяжести.

Оставлено в силе решение суда первой инстанции о лишении Д. Штраупайте на три года права назначаться на должности в государственных или муниципальных учреждениях.

В итоге, объединив наказания, суд увеличил ранее назначенный Д. Штраупайте штраф с 15 до 18,8 тысяч. евро, при этом было принято решение о взыскании с осужденной имущества на сумму 5,5 тыс. евро.

Д. Штраупайте, присутствовавшая при оглашении решения Апелляционного суда, подтвердила журналистам, что воспользуется правом обжалования и обратится в Верховный суд Литвы.

ELTA напоминает, что в сентябре 2014 г. сотрудники СРР арестовали Д. Штраупайте, а в октябре представитель возглавляемого в то время Артуром Зуокасом Союза свободы Литвы (Либералов) была освобождена. Д. Штраупайте в 2015 г. была отстранена от должности мэра Висагинаса на несколько месяцев, но позже суд восстановил ее в должности. В октябре 2019 г. Паневежский окружной суд признал Д. Штраупайте виновной в получении взятки, злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Бывшая мэр Висагинского самоуправления была приговорена к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 15 060 евро.

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