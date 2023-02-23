"О чем молчит пропаганда": на YouTube стартовал новый проект о войне в Украине

23 февраля белорусское независимое СМИ Zerkalo.io, созданное частью бывшей команды TUT.BY, украинский 24 Канал в партнерстве с EU NEIGHBOURS east и EUvsDisinfo запустили новый видеопроект на YouTube "О чем молчит пропаганда".

Цель проекта – донести достоверную информацию и новости о войне в Украине до русскоязычной аудитории в Беларуси, Молдове, Украине и других странах Восточного партнерства. Видео будут освещать важные новости и темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачать мифы, наиболее распространенные в информационном пространстве этих стран.

Первый эпизод под названием "Вот как Россия убивает мирных жителей в Украине" уже опубликован на YouTube-канале Zerkalo.io. Это видео приводит ряд доказательств того, что Россия не поражает "военные объекты" "высокоточным оружием", а целенаправленно уничтожает энергетическую инфраструктуру, жилые дома и другие гражданские объекты.

С начала полномасштабного вторжения в Украину дезинформация, распространяемая Россией в странах Восточного партнерства, полностью сфокусировалась на теме войны. Таким образом пропаганда пытается оправдать жестокую войну России против Украины, скрыть военные преступления и неудачи Москвы. Распространяя дезинформацию, Кремль хочет ослабить позицию Украины, переложить на Киев вину за развязывание войны и ее негативные последствия, дискредитировать ЕС и НАТО.

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