Временно по ночам будут закрывать магистраль A1 под Каунасом

С 23 ч. 23 февраля до 5 ч. 25 февраля в связи с устранением последствий падения конструкции моста им. А.Мишкиниса через Нерис (центральный мост) будет закрыто движение на участке магистрали A1 Вильнюс–Каунас–Клайпеда с 99,03 до 100,47 км (по мостам через Нерис), сообщает Литовская дирекция автомобильных дорог (ЛДАД). Планируется, что движение будет закрыто также и в ночь с 25 на 26 февраля, а также в последующую ночь.

Последствия планируют устранить в течение нескольких ночей. Было решено проводить работы по ночам, поскольку в ночное время движение менее интенсивное, информирует ЛДАД.

Днем движение по обоим мостам ограничиваться не будет.

ЛДАД получила разрешение у Государственной строительной инспекции на демонтаж моста.

Статьи по теме: Несчастье во время демонтажа Клебонишкского моста: отвалившаяся конструкция упала на землю

Во время устранения последствий аварии машины будут направлены в объезд:

те, кто едет в направлении Вильнюс-Клайпеда, поедут по ул. Йонавос, ул. Салако, ул. Нуокалнес, ул. Варню, набережная Нерис, проспект Балту, ул. Раситес и ул. Йотвингю (можно выбирать и Жемайтийское шоссе);

те, кто едет в направлении Клайпеда-Вильнюс, поедут по ул. Панерю, ул. Варню, ул. Нуокалнес, ул. Эйгулю и ул. Йонавос.

Напомним, что 14 февраля во время работ по демонтажу моста А.Мишкиниса, упала конструкция этого моста. По этой причине было закрыто движение по ул. Панерю.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!