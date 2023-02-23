Православные Литвы будут молиться о прекращении войны и воцарении мира в Украине

Через год после начала широкомасштабной войны в Украине в храмах Литовской Православной Церкви пройдут просительные богослужения об окончании войны в Украине и воцарении мира на истерзанной войной украинской земле, сообщает Литовская Православная Архиепископия.

Сообщается, что богослужения одновременно пройдут в 5 храмах – в церкви Святого Духа в Вильнюсе, в Благовещенском соборе в Каунасе, в храме Всех Святых в Клайпеде, в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Тракай и в храме в честь Введения во храм Божией Матери и во имя великомученика Пантелеимона в Висагинасе.

Сообщается, что в просительном богослужении примет участие все духовенство Литовской Православной Церкви. Начало богослужения в 9.30 утра.

По словам митрополита Виленского и Литовского Иннокентия, во время утренней службы также состоится молебен о вечном упокоении всех погибших в Украине.

"Одним из последствий российской войны в Украине стал приток беженцев из Украины в Европу, в том числе и в нашу страну. Многие из этих беженцев присоединились к нашим приходам, поэтому мы уделяем и будем уделять большое внимание пастырскому попечению о людях, потерявших крышу над головой, переживших страдания и смерть родных и близких", – сказал митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

В пресс-релизе говорится, что Литовская Православная Церковь осудила эту войну уже на следующий день после ее начала и принялась горячо молиться о скорейшем окончании этой войны.

"Войну России против Украины наша Церковь осудила на всех уровнях: на уровне руководства Церковью, священнослужителей и мирян. Свое слово молвило и Всемирное Собрание нашей Церкви. Наша позиция остается неизменной — мы решительно осуждаем войну и молимся о воцарении мира на украинской земле", — добавил митрополит.

Митрополит Виленский и Литовский также призвал всех литовских православных верующих – духовенство, монахов и мирян – в течение всего Великого поста очень усердно и горячо молиться об окончании войны в Украине.

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