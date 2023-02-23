Продолжается расследование в связи с контрабандой удобрений: задержаны двое подозреваемых и 3000 тонн карбамида

Криминальная служба Литовской таможни при сотрудничестве со служащими Департамента госбезопасности и Службы расследования финансовых преступлений расследуют факт контрабанды удобрений, произведенных белорусской компанией "Гродно Азот", попавшей под санкции ЕС. Напомним, что расследование было начато 13 января 2023 года.

Расследование возглавляет прокурор Клайпедской окружной прокуратуры.

В пресс-релизе таможни сказано, что раньше никакие службы не могли комментировать это расследование, чтобы не помешать работе прокуроров.

Задержаны больше 3000 тонн карбамида (стоимость удобрений больше 2 млн. евро), который везли по железной дороге.

В компаниях трех городов на территории Литвы были проведены обыски. Подозревают, что эти компании могли участвовать в "теневых" схемах для обхода международных санкций.

В деле двое подозреваемых, они задержаны. Согласно материалам дела, для обхода санкций, как прикрытие, могли использовать белорусскую компанию, которая не попала под санкции.

Напомним, что в минувший понедельник центр "Стена" (Siena) представил расследование, связанное с перевозкой белорусских удобрений через Литву.

Siena с партнерами выяснил механизмы, которые использовались для обхода санкций.

Сообщается, что составы с карбамидом, единственным производителем которого является гродненская компания "Гродно Азот", по железной дороге по-прежнему возят в Клайпеду – в терминал сыпучих продуктов, часть акций которого принадлежит "Беларуськалию". "Беларуськалий" и "Гродно Азот" попали в санкционный список ЕС.

Также утверждается, что под санкции попали сами компании, а не их продукция, а привозят карбамид, якобы другой компании, несмотря на то, что единственный его производитель в Беларуси - "Гродно Азот".

Чтобы выяснить происхождение карбамида, который нашли в терминале в Клайпеде, на прошлой неделе прокуратура обратилась как в компанию "Литовские железные дороги", так и в Министерство транспорта.

Прокуроры благодарят активных граждан, которые делились информацией о возможном нарушении международных санкций. Всех, располагающих подобной информацией граждан, просьба обращаться в Литовскую таможню (круглосуточно по номеру 8 800 555 44, анонимность гарантируется).

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