В Литве скоро изменятся телефонные коды: что важно знать

В 2002 году, когда Литва готовилась к вступлению в Евросоюз, началось осуществление плана по изменению нумерации телефонов. В юридических документах уже тогда 0 должен был заменить код 8. За осуществление перемен отвечает недавно учрежденная Служба регулирования связи (СРС), однако появились технические проблемы – перемены не могли начаться из-за действующих номеров вызова разных служб. Прошло больше 20 лет, перемены уже на пороге. Что и когда изменится? Что надо знать пользователям? Какие проблемы могут возникнуть?

Первичные коды стран появились в 1960 году.

Действующий в Литве код 8 - наследие советского времени, он был частью системы "ГОСТа". Во всем Евросоюза номера телефонов начинаются не с 8, а с 0.

Член СРС Кристина Миколюнене порадовалась тому, что наконец-то лед тронулся.

"До сих пор эти перемены были невозможны из-за того, что номера служб начинались с 0: 01, 02, 03, 101, 102, 103, 011, 022, 033. По этой причине затянулся переходный период. В апреле 2022 года эти номера отключили, поэтому перемены стали возможными", – заметила она.

По ее словам, в 2023 году жители еще никаких изменений не почувствуют, этот год к ним будут готовиться операторы.

"С марта 2024 г. появится возможность заменить 8 на 0. Такой порядок будет действовать до марта 2025 г. С марта 2025 года номера телефонов, начинающиеся с 8, работать не будут, но до 1 декабря жители еще будут получать сообщения о необходимости изменить номер. Позже не будет действовать и эта функция", – подчеркнула представитель СРС.

Миколюнене заметила, что те жители, которые уже сейчас используют номера, начинающиеся с кода +370, никаких изменений не почувствуют.

"Что важно сейчас делать жителям, так это менять номера в записных книжках, чтобы они начинались не с 8, а с +370. Сейчас есть действующие приложения, которые делают это автоматически", – пояснила она.

К таким приложениям относится Contacts Prefix Fixer, которой могут пользоваться как владельцы Android, так и владельцы iOS.

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