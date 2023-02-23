Проводится акция сбора помощи Украине: литовцев призывают жертвовать вещи, продукты, деньги

Литовская благотворительная организация Caritas объявляет акцию по сбору помощи жителям Украины, во время которой будут собирать вещи для жителей больше всего пострадавших во время войны территорий, продукты и деньги.

В пресс-релизе сообщается, что 26 февраля жертвовать украинцам призовут священники всех католических храмов.

Вещи по списку, который есть на сайте caritas.lt, будут собирать 27, 28 февраля и 1 марта в крупных городах Литвы, в небольших городах, в приходах.

Людей просят жертвовать продукты питания с большим сроком годности, одеяла, пледы, теплые носки для детей и взрослых, теплые детские ботинки, гигиенические принадлежности, подгузники, а также электронику – прожекторы, внешние аккумуляторы.

Вещи будут принимать только в герметичных упаковках.

Заранее благодарим за понимание и распространение этой информации.

Собранные вещи и продукты повезут в Украину в начале марта, а собранные в храмах 26 февраля деньги переведут в фонды проектов помощи Украине.

С начала войны литовский Caritas провел 4 акции сбора помощи жителям Украины и беженцам из Украины в Молдове.

Всего Caritą собрал помощь на 830 000 евро, доставил в Украину 16 тячагей с помощью на сумму больше 400 000 евро.

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