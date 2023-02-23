Павиленис в Киеве: необходимо сформировать коалицию не только за победу Украины

Председатель парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павиленис и заместитель председателя КИД Гедрюс Сурплис в среду-пятницу вместе с членом Европарламента Андрюсом Кубилюсом в Киеве принимают участие во встречах с представителями власти Украины.

Ж. Павиленис утверждает, что главная цель – сформировать коалицию не только за победу Украины, не только за начало переговоров о членстве в ЕС, но и за членство Украины в НАТО.

"Для этого мы будем работать каждый день до самого саммита НАТО в Вильнюсе. Нет лучшего места для этого, чем по случаю годовщины вторжения в Киеве, который доказал, что защищает не только свою свободу, но и свободу стран НАТО", - посещая Украину, сказал Ж. Павиленис.

Как сообщается в пресс-релизе, во встрече также принимают участие председатели комитетов по иностранным делам других стран Европейского союза (ЕС) и НАТО из Болгарии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Польши, Португалии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании и глава международной сети парламентариев U4U (United for Ukraine).

Сообщается, что визит проходит по приглашению председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Глава парламента Украины, поблагодарив за постоянную помощь перед лицом российской агрессии, подчеркивает особую важность U4U, поскольку это международное объединение политиков дает возможность членам Европарламента и национальных парламентов лично наблюдать и фиксировать военные преступления России на территории Украины, а также выразить поддержку и солидарность украинскому народу в нелегкой борьбе за независимость и демократические ценности.

Р. Стефанчук пригласил политиков встретиться с высшим руководством Украины, координирующим вопросы внешней политики и безопасности, посетить освобожденные регионы Украины, обсудить консолидацию международной помощи для восстановления Украины, а также ускорение процесса получение Украиной статуса страны-кандидата в ЕС и усиление парламентского измерения в этой сфере.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!