23 февраля Фонд социального страхования ("Содра") представил обзор доходов за четвертый квартал 2022 года.

В четвертом квартале 2022 г. трудовые доходы жителей, которые работали полный месяц, по сравнению с тем же периодом 2022 года увеличились на 208 евро и составили 1844 евро "на бумаге". Трудовые доходы "на руки" увеличились на 119 евро до 1153 евро.

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"Номинальный рост зарплаты был быстрым, но он лишь отчасти компенсировал рост цен. Средние доходы "на руки" в четвертом квартале 2022 года увеличились на 12%, а годовая инфляция в декабре 2022 г. была почти 22%", – сказала на пресс-конференции представитель "Содры" Кристина Зитиките.

По ее словам, рост зарплат был обусловлен ростом минимальной зарплаты (на 14%), ростом зарплат госчиновников и политиков и ростом экономики. В 2021 г. каждый четвертый работник в Литве получал зарплату меньше 800 евро, а в 2022 г. таких был каждый пятый. Большая часть – около 43% – получали доходы в размере 1000–2000 евро, 17% – 2000–3000 евро, больше 3000 евро получали около 12% работников.

По данным "Содры", разница между зарплатами осталась примерно такой же, какой была год назад: доходы 1/5 жителей с большими зарплатами были в 6,4 раз выше, чем у 1/5 жителей с самыми низкими зарплатами.

"Этот показатель выше среднего по ЕС, где люди с большими зарплатами зарабатывают в 5 раз больше, чем люди с самыми небольшими доходами. Есть и положительная тенденция: по мере роста зарплат, снизилось число людей с очень низкими доходами", – сказала Зитиките.

По данным "Содры", в прошлом году 730 евро "на бумаге" (это 550 евро "на руки") получали около 9% работников, а в ноябре 2022 г. меньше минимума получали около 100 000 человек. В их числе около 58 000 человек пользуются льгота,ми и не платят налоги с минималки, а около 19 000 болели весь месяц, поэтому реально доходы ниже минимума получают 24 000 человек. Больше всего среди них жителей Висагинаса, Пагегяй, Шилутского района.

В прошлом году номинальные зарплаты больше всего росли в сфере информации и связи, а также финансов и страхования. В госсекторе доходы больше всего выросли в сфере образования – на 15% до 1618 евро.

Номинальные зарплаты ниже всего в сфере обслуживания: охрана, трудоустройство, администрирование - 1178 евро, проживания и общепита – 949 евро.

По данным "Содры" число работников по-прежнему росло.

"Несмотря на энергетический кризис и другие трудности, с которыми сталкивается бизнес, число работников в прошлом году росло. Рост числа безработных в конце года был обусловлен сезонностью", – сказала Зитиките.

Правда, в тех сферах, где работает больше всего людей, зарплаты росли меньше всего.

Разница в доходах между регионами не сокращается, а растет. Районы все больше отстают от Вильнюса и других крупных муниципалитетов. Самые большие доходы у жителей, которые декларировали место жительства в Неринге (2661 евро) и Вильнюсе (2141 евро "на бумаге", 1300 "на руки"), самые небольшие – в Кельмеском районе (1284 евро) и Калварии (1274 евро "на бумаге", "на руки" – 840 евро).

Средняя зарплата в Вильнюсе (2141 евро) на 47% выше средней зарплаты в остальных регионах (1458 евро).

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