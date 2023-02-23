Государственная налоговая инспекция просит пока не заполнять годовые декларации

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы готовится к началу декларации доходов жителями, которое стартует в марте. В феврале, по словам представителя ГНИ Инга Гедменене, интенсивно перемещают данные в систему электронного декларирования, пишет madeinvilnius.lt.

Она отметила, что жителям, которые заполняют декларацию ради возвращения денег, спешить не стоит, поскольку переплату ГНИ возвращает до 31 июля.

"Когда система будет полностью готова, мы как обычно информируем жителей, объявив начало декларации", – заметила Гедминене.

Несмотря на то, что жители самостоятельно могут заполнять декларации с 1 января 2023 года, представитель ГНИ рекомендует не спешить и подождать, когда ГНИ перенесет данные третьих лиц в декларации.

"В противном случае, если поступят дополнительные данные от третьих лиц, например, информация о доходах, о расходах, жителю придется уточнять информацию в декларации", – подчеркнула Гедминене.

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