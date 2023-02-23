Президент: все больше стран НАТО согласны увеличить расходы на оборону до 2% может потребоваться переходный период

Президент Гитанас Науседа, встретившийся в четверг в Варшаве с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байденом и лидерами других стран "Бухарестской девятки", говорит, что в рядах НАТО ощущается все больший консенсус в отношении того, что члены Альянса должны увеличить свои расходы на оборону и договориться о финансировании в размере 2 проц. от валового внутреннего продукта (ВВП).

Однако глава страны не исключает, что на Вильнюсском саммите может быть достигнут консенсус и установлен некий переходный период, в течение которого страны, выделяющие гораздо меньше ассигнований на нужды национальной обороны, должны адаптироваться к новым требованиям.

"Мы определенно движемся в правильном направлении. Я слышу, как все больше государств говорят, что показатель в 2 проц. расходов на оборону больше не должен рассматриваться как потолок, а должен рассматриваться как минимальный. Зная намерения некоторых государств, некоторые из них заявляют заранее, как они намерены увеличить свои расходы на оборону в ближайшем будущем, я думаю, что действительно есть все предпосылки для того, чтобы мы перешли на этот принцип – так называемый принцип оборонных инвестиционных обязательств", - в четверг "Žinių radijas" сказал президент.

"Было бы очень хорошо, если бы мы пришли не к какой-то полуформуле или такой формуле со многими оговорками, а выработали бы, сформировали очень четкий принцип, которому позже должны будут следовать все государства-члены", - пояснил он.

ELTA напоминает, что саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля 2023 г. Особое внимание на нем будет уделено укреплению коллективной обороны и сдерживания, а также увеличению поддержки Украины.

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