В целях пресечения онлайн-пиратства – новые предохранители: приняты поправки в УК и АК

Усиливая защиту авторских и смежных прав, Правительство одобрило проекты изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Их подготовило Министерство культуры, чтобы уменьшить незаконное использование контента в Литве, особенно в электронной среде.

"Поправки должны улучшить условия для культурных и творческих индустрий, а использование легального контента в интернете должно создать более благоприятную и безопасную среду для инноваций и творчества. При этом должно увеличиться количество легальных пользователей произведений литературы, науки или искусства, объектов смежных прав. При сильной защите интеллектуальной собственности Литва будет привлекать бизнес-модели, основанные на инновациях, стимулировать рынок культурных и творческих индустрий: увеличатся доходы авторов и исполнителей, их творческий потенциал и мотивация", - сказал заместитель министра культуры Вигинтас Гаспаравичюс.

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Как сообщается в пресс-релизе Министерства культуры, действующая правовая база, предусматривающая ответственность за нарушение авторских и смежных прав, недостаточно адаптирована к электронной среде. Незаконное публичное размещение произведения или объекта смежных прав в интернете в настоящее время не является предметом 192 статьи Уголовного кодекса, хотя большая часть противоправного содержания используется в интернете, поэтому проектом поправок устанавливается уголовная ответственность за незаконное совершение общедоступными произведения или объекта смежных прав в компьютерных сетях (в интернете).

Проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях также расширяет функции Комиссии Литовского радио и телевидения и наделяет ее полномочиями составлять протокол об административном правонарушении при обнаружении административного правонарушения в электронном пространстве в соответствии с 122 статьей кодекса. Это изменение снизит нагрузку на правоохранительные органы.

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