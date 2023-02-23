Зима еще покажет себя, в ближайшие дни прогнозируют морозы

В ближайшие сутки антициклон обусловит сухую и холодную погоду.

23 февраля днем будет облачно с прояснениями. Особых осадков не ожидается. Днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

24 февраля в большинстве районов ожидаются осадки, днем в основном кратковременные. Ночью и утром будет идти ледяной дождь, прогнозируют гололед. Ночью будет 1–6 градусов мороза, на западе около 1 градуса тепла, днем 1–5 градусов тепла.

25 февраля во многих районах ожидаются осадки, в основном снег. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

26 февраля ночью во многих районах, днем местами прогнозируют небольшой снег. Гололед. Ночью будет 3–8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

27 февраля без особых осадков. Ночью будет 5–10 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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