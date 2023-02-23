Министр экономики: только пятая часть работников ИТ-сектора в Литве – женщины

Только 23 проц. среди всех работников литовского сектора информационных технологий (ИТ) – это женщины, говорит министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. Хотя эта сфера в стране за последнее десятилетие быстро развивалась, количество женщин, подающих заявки на работу в сфере ИТ и занимающих должности в технологическом и инженерном секторах, значительно ниже, чем мужчин.

На конференции "Women Go Tech" был представлен план расширения в европейские страны, цель которого – помочь женщинам начать или ускорить карьеру в сфере ИТ и инженерии. Соучредитель программы Жидруне Витайте во вступительном слове подчеркнула, что инициатива уже внесла свой вклад в 600 историй успеха в секторе информационных технологий, и за два года в ней приняли участие более 10 000 женщин по всей Литве.

"В 2023 году мы отправляемся в международные воды и надеемся привлечь к программе 25 тыс. женщин в Центральной и Восточной Европе", - целями поделилась Ж. Витайте.

По словам руководителя Google.org по региону EMEA Лизы Белозеровой, принявшей участие в мероприятии дистанционно, "Google" на достижение этой цели выделит стипендию в размере 800 тыс. долларов. Это первый грант компании для поддержки неправительственной организации.

По словам министра А. Армонайте число женщин в IT-сообществе Литвы растет. В настоящее время соучредителями 38 проц. стартапов являются женщины – в два раза больше, чем в среднем в мире. Однако политик надеется, что это число будет продолжать расти с помощью как частного, так и государственного сектора.

Исключительные возможности для украинок

По случаю годовщины войны России в Украине участники подчеркнули важность интеграции военных беженцев и возможности в технологическом секторе.

"В настоящее время к нам прибыло 75 тыс. военных беженцев из Украины, большинство из них – женщины. Для них очень важно продолжать жить несмотря на войну и участвовать в таких программах. Поэтому "Women Go Tech" приглашает украинок присоединиться к программе бесплатно, с возможностью дистанционного участия", - поделилась соучредитель программы Ж. Витайте.

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