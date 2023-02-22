С начала 2023 года в Литву ввезено 129 вагонов с карбамидными удобрениями

После возникшего в публичном пространстве обсуждения возможного ввоза в Литву подсанкционных белорусских удобрений компания "Lietuvos geležinkeliai" (Литовских железных дорог, LTG) отвечающая за грузоперевозки, сообщает, что только в январе-феврале 2023 г. в страну было ввезено 129 вагонов с карбамидными удобрениями.

"В январе 2023 г. было ввезено 62 вагона с карбамидными удобрениями, в феврале – 67 вагонов с этим грузом", - Elta сказала партнер по коммуникации "LTG Cargo" Котрина Дзикарайте.

Она отметила, что в январе-марте 2020 г. из Беларуси в Литву карбамидные удобрения не поставлялись.

Тем временем в апреле-декабре 2022 г. в Литву было ввезено 463 вагона с карбамидными удобрениями.

"В 2022-2023 гг. удобрения этого типа перевозились в разные станции в Литве, среди них – в Клайпеду (102 вагона), Вилкавишкис (147 вагонов), Пакруойис (108 вагонов), Кедайняй (94 вагона) и другие (141 вагон).

Обычно в одном составе поезда может перевозиться до 60 вагонов с разными грузами", - указала представительница "LTG Cargo.

В понедельник центр журналистики "Siena" опубликовал расследование о транспортировке белорусских удобрений через Литву. "Siena" и ее партнеры выявили схемы возможного обхода санкций.

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