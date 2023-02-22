В Кярнаве ищут собаку, которая покусала несколько человек

Кярнавский монстр - там местные называют тибетского мастифа, покусавшего нескольких человек. Терпение местных жителей лопнуло после того, как несколько дней назад собака напала на женщину и ее 6-летнюю дочь. Пострадавшим потребовалась помощь врачей. Службы отреагировали, собаку разрешили конфисковать, но сейчас никто не может найти ни собаку, ни ее хозяйку. Местные жители подозревают, что женщина скрывается. Полиция начала расследование.

Собака местной жительницы пугает жителей уже несколько лет. По словам пострадавших, собака появилась у них на пути неожиданно и напала, несмотря на то, что они замерли на месте и не шевелились.

Юргита рассказала журналистам LNK, что собака укусила ее за руку, а дочь - за ладонь, потом повалила на землю, схватила женщину за ногу.

Статьи по теме: Мать покусанной собакой девочки: мы кричали от ужаса

Пострадавшим потребовалась помощь врачей. Раны зашивали.

Другая женщина - Даля - рассказала, что эта собака нападала на нее дважды.

Местные жители говорят, что живут в страхе уже три года. Хозяйка этого тибетского мастифа живет у Белой горы - излюбленного места прогулок как местных жителей, так и туристов, приезжающих в древнюю столицу Литвы. До сих пор, несмотря на жалобы, службы не реагировали, хозяйка собаки откупалась штрафами.

После того как пострадал ребенок, лед тронулся. Полиция и представители местной власти приехали к дому хозяйки собаки, но во дворе собаки не было, вольер пустовал. Не было дома и хозяйки.

"В последний раз она закрывала собаку дома, возможно, собака и сейчас закрыта в доме, а может хозяйка взяла ее с собой", – сказала LNK ВРИО старосты Кярнаве Бируте Янкаускене.

Разрешение на конфискацию собаки есть, но самой собаки - нету.

Где собака и ее хозяйка пока неизвестно.

Местные жители ходят с палками и газовыми баллончиками, поскольку боятся собаки.

"Если бы такое делала моя собака, я бы ее точно усыпила", – сказала пострадавшая Даля.

Несколько дней назад к хозяйке собаки приезжали ветеринары, выясняли, привита ли собака от бешенства.

"Собака чипирована, привита, за ней ухаживают", – сказал LNK представитель ГПВС Росвальдас Горбачевас.

Расследование начала полиция, полиция же и приняла решение о конфискации собаки.

"Начато расследование по факту нанесения ущерба здоровью по неосторожности. За это хозяйке собаки может грозить даже лишение свободы на срок до одного года. Хозяйку собаки уже неоднократно наказывали за неприсмотр за собакой. Собака не раз нападала на людей. Поэтому полиция обратилась в муниципалитет с просьбой о конфискации собаки и ее передаче временным опекунам", – сказал представитель полиции Томас Браженас.

Тибетский мастиф - очень дорогая собака, щенок стоит несколько тысяч евро. Это мощная собака, которая может отразить даже нападение волка.

"Состоянии собаки должны оценить ветеринары, они выяснят, почему собака такая агрессивная, назначат лечение и дрессировку", – сказал LNK глава приюта Akeso Эдвинас Новикас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!