Госдепартамент США: выступление Байдена было поддержкой Украины, а не ответом Путину

Выступление президента США Джозефа Байдена в Польше не было ответом на послание Федеральному собранию В. Путина, который огласил о приостановлении участия России в двустороннем договоре с США по контролю над ядерным вооружением, СНВ-3. Послание Байдена должно было показать, что США будут с Украиной столько, сколько потребуется. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан в эфире Delfi.

"Выступление президента США в Варшаве прозвучало не для того, чтобы ответить на слова Путина, а для того, чтобы показать, что США стоят вместе с Украиной, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что мы тоже ценим поддержку наших партнеров, Польши и всех стран НАТО, которые вместе противостоят агрессии Путина и которые вот уже 12 месяцев оказывают колоссальную помощь Украине", - сказала представитель Госдепартамента.

США считают, что решение России приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях несет опасность.

"Сразу после начала (работы, - Delfi.) администрации Байдена, США продлили договор СНВ-3 еще до февраля 2026 года, потому что это отвечает (интересам - Delfi) безопасности США, так же как отвечает и за безопасность России. В наших интересах продолжать этот договор. И мы будем смотреть, как дальше развивается ситуация. Но США, наша позиция в том, что когда можно регулировать оружие, стратегическое оружие, это хорошо для мира, это хорошо для стабильности. Так что решение России является безответственным", - отметила Калан.

Без соблюдения условий договора нет механизма проверки, не превышает ли Россия лимиты ядерного вооружения, отметила представитель Госдепа США. Также договор не имеет смысла, если не происходят взаимные проверки.

"Наша делегация не могла проверить (российские объекты, - Delfi) так, как предполагает договор, но мы были готовы вести диалог, попробовать найти решения. Российская сторона могла без проблем ехать в США и проверить то, что у нас есть, и что мы делаем. Так что мы готовы обсуждать эту тему, обсуждать стабильно и стратегическое оружие с Россией, вне зависимости от ситуации в мире или наших двусторонних отношений, потому что это крайне важно, чтобы были такие договоры, были такие моменты, чтобы мы могли гарантировать безопасность в мире", - сказала Калан.

Для выполнения договора нужны регулярные встречи сторон и взаимные инспекции ядерных объектов, отметила Калан.

Напомним, в январе США обвинили Россию в нарушении двустороннего Договора о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Он предусматривает взаимные инспекции ядерных объектов. В августе прошлого года Россия отказала США в инспекциях своих ядерных объектов, объяснив это ограничениями на поездки, которые Вашингтон и его союзники ввели после вторжения РФ в Украину. Также в ноябре прошлого года Россия в одностороннем порядке отложила встречу с США по СНВ-3.

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