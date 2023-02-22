Привезенный в Литву российский танк, уничтоженный ВС Украины, выставят в столице

В ознаменование годовщины войны, развязанной Россией в Украине, в столице будет выставлен привезенный в Литву российский танк Т-72Б, уничтоженный Вооруженными силами Украины. Министерство охраны края отмечает, что этот военный трофей является прекрасным примером того, что единство, боевой дух, самопожертвование и наша непрерывная поддержка Украины могут отразить даже хорошо вооруженного врага.

"Все российские танки должны стать трофеями Украины. Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы как можно скорее добиться победы", - заявил министр охраны края Арвидас Анушаускас.

Анушаускас отмечает, что военная помощь Литвы Украине уже составляет 409 млн. евро активно вносит свой вклад и общественность – как жертвуя на боевые беспилотники, так и на радары.

"Это свидетельствует о том, что мы все четко понимаем, насколько важна эта борьба и что она означает для безопасности всей Европы", - отмечает министр.

В Вильнюсе возле Кафедральной площади будет выставлен привезенный в Литву российский танк Т-72Б, уничтоженный Вооруженными силами Украины. По словам министра, все российские танки должны стать трофеями Украины.

Подсчитано, что накануне войны у российских солдат было более 2 250 единиц Т-72Б различных модификаций. Украинским солдатам удалось уничтожить и захватить не менее 450 таких танков.

Трофейный танк будет выставлен на автомобильной стоянке возле Кафедральной площади в Вильнюсе до 16 марта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!