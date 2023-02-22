Европарламент: надо дать Украине столько военной помощи, сколько нужно для победы

Европарламент (ЕП) призывает всерьез обсудить возможность передачи Украине истребителей, вертолетов и ракетных систем, а конфискованное российское имущество отдать на восстановление Украины.

В ЕП по случаю годовщины войны в Украине осудили московскую агрессию и повторили, что европарламентарии полностью солидарны с Украиной и ее народом. Европарламентарии напоминают, что Украина нуждается в военной помощи, поэтому призывают продолжать ее оказание. Кроме того, призывают всерьез обсудить возможность поставок истребителей, вертолетов, подходящих ракетных систем и амуниции. Украина должна не только защититься, но и вернуть свои признанные в международном масштабе территории, прибавили члены ЕП.

В резолюции ЕП призывает страны Евросоюза (ЕС) до конца февраля принять десятый пакет санкций в отношении России и гарантировать действенное осуществление уже принятых санкций. Европарламентарии также призывают создать юридический механизм, который позволил бы конфисковать замороженное в ЕС имущество России. Это имущество можно было бы использовать для восстановления Украины и для выплаты компенсаций жертвам войны. После окончания войны Россию должны обязать выплатить назначенные репарации, которые помогут восстановить Украину, убеждены члены ЕП.

Европарламентарии обратили внимание на то, что российская агрессия по сути изменила геополитическое положение в Европе, поэтому ЕС должен принять решительные и смелые политические, финансовые решения и решения в сфере безопасности. Они повторили, что поддерживают решение Совета ЕС о предоставлении Украины статуса кандидата в ЕС и призвали в этом году добиваться начала переговоров о вступлении. Члены ЕП напоминают, что в основе вступления в ЕС лежат достижения, установленные процедуры и критерии.

Проект резолюции ЕП одобрили 444 члена ЕП, 26 были против, а 37 воздержались.

Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом





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