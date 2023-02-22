Жители передали полиции подозреваемого, а он снова гуляет на свободе

Житель Вильнюсского района задержал у себя дома мужчину, который уверял, что просто ищет пропавшую собаку. После того как мужчина разместил фото в фейсбуке, подозреваемого опознали и жители соседних деревень. Выяснилось, что подозреваемый 26 раз был судим за кражи. Мужчина передал подозреваемого полиции, но его вскоре снова отпустили.

"В течение некоторого времени по удаленным районам Вильнюса бродит подозрительный мужчина 35-40 лет и пытается забраться в открытые двери домов. Несколько дней назад - в Реше, Бездобисе, Карачюнай, Авиженяй, а сегодня уже в Сантаришкес ходит по квартирам, проверяя, есть ли кто дома", – писали в социальной сети.

Староста Висоряйского района Саулюс Стапонкус занялся поиском подозреваемого, когда к нему с жалобами обратились несколько жителей.

"Сначала один, потом второй сказал, что ходит какой-то, расспрашивает, не видели ли собаку-таксу. Один житель задержал подозреваемого в своем коридоре. Отобрал у него идентификационную карту и переписал личные данные", - рассказал Стапонкус.

Подозреваемого задержали в Неменчине. Там он ничего украсть не успел. Его передали полиции, а вскоре опять заметили, что он на свободе.

Стапонкус разместил фотографию подозреваемого в группе в социальной сети. Откликнулись жители Реше. Там обокрали пожилого мужчину. Пострадавший по фото опознал подозреваемого.

"С Йонасом, которого обокрали, я общаюсь почти каждый второй день. Он пенсионер, после кражи совсем растерян. Никто с ним еще не связался, не просил опознать по фото. Я послал ему фотографию, – он опознал мужчину", – заметил Стапонкус.

Жители возмущены, почему подозреваемый снова на воле, ведь он может снова совершать преступления?

Глава ГКП Вильнюсского округа Арвидас Синис сказал Delfi, что начаты два расследования. Одно по подозрению в попытке совершить кражу в Неменчине, а другое в связи с кражей 100 евро в Реше.

По словам Синиса, задержанный 40-летний признал свою вину по эпизоду в Неменчине, поэтому прокуратура не обращалась в суд с просьбой взять его под стражу до суда.

"Как только он даст показания по делу о краже в Реше, мы его задержим, и процесс начнется", – сказал он.

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