В алитусской больнице врача ударил родственник пациентки

Насилие в отношении врачей в Литве не прекращается. На этот раз пострадала врач Алитусской больницы им. С.Кудирки. Инцидент был зафиксирован 21 февраля, в 11.40 ч.

Директор больницы Артурас Василяускас сказал Delfi, что медработник вошла в палату, чтобы выполнить необходимые процедуры. В это время у пациентки был посетитель. Ему сказали, что он пришел не в положенное время и попросили покинуть палату, подождать за дверью. Поскольку посетитель на просьбы не реагировал, вызвали заведующего отделением.

"Он вел себя агрессивно, оскорблял персонал, одного врача ударил, ее коллегу толкнул", – рассказал директор больницы.

Позже агрессивный посетитель ушел из больницы. На вопрос, как себя чувствует пострадавшая, Василяускас сказал, что физический ущерб не был значительным, но морально человек пострадал очень серьезно.

Директор сказал, что врачи практически ежедневно сталкиваются с агрессией, чаще она выражается словами.

"Мы часто сталкиваемся с лавиной некрасивых слов, необоснованных требований", – сказал собеседник Delfi, прибавив, что обычно агрессивно себя ведут не пациенты, а их близкие.

Факт агрессии в Алитусе расследует полиция.

Напомним, что в последнее время в Литве часто фиксируют агрессию в отношении медработников.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!