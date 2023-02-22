Бывший высокопоставленный украинский чиновник прятался в Литве: в подозрениях - ущерб на сумму 48 млн. евро

Бывший глава одной украинской государственной компании с сообщниками, вероятно, нанес ущерб в размере 50 млн. евро. Он находился в розыске с 2017 года. Выяснилось, что он скрывался в Литве. Сейчас его должны передать в Украину – суд удовлетворил просьбу Генпрокуратуры Украины о его выдаче.

Данные гражданина Украины правоохрана не разглашает. Известно только, что гражданин Украины, проживавший в Литве, был задержан 24 октября 2019 г. Он был взят под арест, потом гражданина Украины выпустили под залог в 50 000 евро и обязали регулярно регистрироваться в полиции.

Однако решение о его экстрадиции было принято лишь больше чем три года спустя.

Украинская прокуратура указала в обращении к литовским коллегам, что до конца 2014 г. этот гражданин возглавлял госкомпанию (был председателем правления), работавшую в сфере сельского хозяйства (торговала ячменем и пшеницей). Он возглавил преступную группировку, и обещал за незаконнoe вознаграждение выполнять различные действия, пользуясь своим служебным положением.

По данным прокуроров, этот человек заключил с зарегистрированными за границей компаниями выгодные только им договоры и продал сельхозпродукцию по заниженным ценам. Кроме того, эти зарубежные компании могли перепродать продукцию, у покупателей не требовали предоплаты и гарантий оплаты, поэтому они могли вообще не платить за продукцию.

Правоохрана выяснила, что своими действиями глава компании и двое его сообщников нанесли ущерб на сумму больше 60 млн. 560 тыс. долларов США (48 млн. евро). Подозрения прокуроры хотели предъявить в январе 2017 г., однако подозреваемый скрылся – уехал из Украины.

Вскоре его объявили в розыск, но розыск не дал результата, тогда был объявлен международный розыск. Выяснилось, что подозреваемый уехал из Украины летом 2016 г., "чтобы заниматься бизнесом за границей".

В октябре 2019 г. подозреваемый был задержан в Вильнюсе, после чего он попросил в Департаменте миграции предоставить ему убежище. Он уверял, что дело против него на родине сфабриковано. Однако ДМ отказал ему в убежище. Мужчина обжаловал это решение в судах, но они признали позицию ДМ правильной.

ДМ лишил его вида на жительство в Литве, поскольку выяснилось, что документ был получен обманным путем.

Украинская сторона гарантировала, что подозреваемый получит право на защиту в суде, включая помощь адвокатов, его не будут пытать и не будут жестоко обращаться с ним".

По данным Украины, если его приговорят к аресту, то он будет содержаться в Киевском СИЗО.

Верховный суд Литвы принял окончательное решение о выдаче подозреваемого и его экстрадиции в Украину.

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