Глава МИД Литвы о визите главы китайской дипломатии в РФ: Пекин склоняется в сторону Москвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что визит главы китайской дипломатии Ван И в Москву свидетельствует о том, что Пекин склоняется в сторону Кремля. Поэтому, по мнению лидера консерваторов, к такой позиции Китая следует относиться крайне серьезно.

"Я считаю, что их слова об их размышлениях следует воспринимать очень серьезно. Хотя они и заявляют о своей нейтральности, очевидно, что картина иллюстрирует совсем иную историю. Визит господина Ван И в Москву ярко свидетельствует о том, что они склоняются к Москве", – в среду телеканалу Sky News заявил глава литовской дипломатии.

Однако, как отметил министр, сигнал Запада Пекину остается прежним — если Китай поддержит российскую военную агрессию, Пекин получит соответствующий ответ в виде санкций.

"Но сигнал должен быть очень четким – если они решат поддержать Россию в ее войне против Украины, то Запад уже показал свою сплоченность и способность ввести санкции и тем самым ограничить их возможности помогать России", – сказал он.

На вопрос, в каком случае западные демократические страны предприняли бы контрмеры в отношении Китая за его поддержку Кремля, Г. Ландсбергис заявил, что под санкции Пекин попал бы в случае передачи им летального оружия России. Политик заметил, что Запад аналогично вел себя и в случае с Ираном.

"Мы видели это на примере более мелких игроков, таких как Иран. Мы еще до войны знали о существовании дипломатических и политических отношений между этими двумя странами – это было очевидно. Но когда Иран начал поставлять беспилотники для атак на украинскую гражданскую инфраструктуру — больницы, школы, детские сады — тут мы и отреагировали. Мы приняли весь пакет санкций, и я не считаю, что на этом мы должны остановиться", – отметил он.

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