После суда Линча в Каунасе полиция объяснила, почему ничего не может сделать с подозреваемым

Неоднократно судимый за развращение несовершеннолетних Альгимантас Ульвидас эту неделю запомнит надолго. Прохожий заметил его в машине с несовершеннолетней и избил его. Суд Линча в Литве запрещен, мужчине, избившему Ульвидаса, грозит уголовное дело. Правда, прокуратура признает, что не может защитить несовершеннолетних от Ульвидаса – нет возможности обращаться в суд с просьбой взять его под арест, поскольку в Литве развращение детей не считается тяжким преступлением.

47-летний Ульвидас прославился, когда победил в риэлти-шоу "Вызов в деревне", а потом оказался в центре внимания, когда его обвинили в развращении большого числа девочек. Его обвиняли в том, что он устраивал для девочек экскурсии, во время которых танцевал для них голый. За то, что девочки смотрели на него, он давал им деньги, сигареты, алкоголь.

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Кроме того, он в социальной сети фейсбук рассылал свои фотографии в стиле ню. Кроме того, у него в компьютере обнаружили немало порнографии с участием детей до 16 лет.

В 2018 г. суд приговорил его к 12 месяцам лишения ограничения свободы за развращения лица младше 16 лет (в деле было 26 пострадавших), несмотря на то, что прокурор просила лишить его свободы на 4,5 года.

Сейчас суд еще рассматривает другое дело о развращении несовершеннолетнего лица. Решение по этому делу суд должен принять в апреле.

В понедельник Ульвидаса с девочкой (2007 г.р.) в машине заметил прохожий, который учинил суд Линча. После этого работники бензоколонки закрыли Ульвидаса в помещении до приезда полиции, которую вызвал избивший его мужчина.

"20 февраля, в 18.30 ч. в Каунасе, на проспекте Прамонес, был замечен автомобиль Ford, водитель (1975 г.р.) которого приехал на бензоколонку с несовершеннолетней (2007 г.р.). Его опознал мужчина (1981 г.р.), после чего ударил Ульвидаса, задержал и вызвал полицию", – рассказала представитель полиции Реда Зараускене.

Полиция собрала материалы для возбуждения двух расследований. Во-первых, полиция будет выяснять, не совершил ли Ульвидас преступление по 153 ст. УК ЛР (развращение лица младше 16 лет). Однако суд Линча в Литве также вне закона, поэтому мужчину, напавшего на Ульвидаса, могут призвать к ответственности за нарушение общественного порядка (284 ст. УК ЛР).

Delfi интересовался, нет ли оснований обращаться в суд для заключения Ульвидаса под арест, чтобы он не совершал другие подобные преступления. Однако закон такой возможности не предусматривает, поскольку совершенные им преступления не считаются тяжкими, информировала представитель Каунасской окружной прокуратуры Таутвиле Меркявичюте.

"Этому лицо назначены следующие меры пресечения: регулярная регистрация в полиции, письменная подписка о невыезде и обязательство никак не общаться с девочками до 16 лет. По действующим законам, этот человек не совершает тяжкие преступления, поэтому невозможно просить суд взять его под стражу", – сказала она.

В законе сказано, что во время расследования можно взять под стражу человека только, если данные, что он может скрываться от правосудия, мешать следствию или совершать новые преступления.

Ульвидас уже доказал, что он не скрывается от правосудия и не мешает работе правоохраны, однако развращать несовершеннолетних, видимо, не прекращает. Однако это не то преступление, за которое людей берут под стражу.

Под стражу берут только тех, кто совершает тяжкие или очень тяжкие преступления. Кроме того, выделены и другие не очень тяжкие преступления, за совершение которых можно взять подозреваемого под арест - это кража, грабеж, вымогательство или порча имущества.

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