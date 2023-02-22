Представитель ЛЖД: есть конкретный план по замене российской локомотивной системы безопасности движения

После того, как в СМИ появилась информация о планах "Литовских железных дорог" (Lietuvos geležinkeliai, ЛЖД) приобрести услуги по техническому обслуживанию российской локомотивной системы безопасности движения, директор по устойчивости государственной компании Эдвинас Керза подчеркнул, что это необходимо на данный момент, а в ближайшее время эта система будет заменена.

"Надо признать обстоятельства — системы есть, они обеспечивают безопасное движение локомотивов по литовским железным дорогам. И есть конкретный план по их замене", — сказал он в среду радиостанции "LRT radijas".

Э. Керза также подчеркнул, что новые системы не приобретаются, а имеющиеся системы не модернизируются, но обслуживать их необходимо.

"В настоящее время закупается наша внутренняя услуга по обслуживанию имеющихся систем", — пояснил он. Замминистра транспорта Лорета Маскалевене напомнила, что министерство напрямую обязало "Литовские железные дороги" принять меры по обеспечению национальной безопасности.

На этой неделе Lrytas.lt писал, что "Литовские железные дороги" объявили о государственной закупке услуг по обслуживанию системы КЛУБ-У на сумму 2,2 млн евро.

Как сообщил портал новостей, российская комплексная единая локомотивная система безопасности движения, так называемая KLUB-U, уже 5 лет назад находилась в центре внимания Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.

Lrytas.lt напоминает, что после проведенного расследования парламентарии пришли к выводу, что система КЛУБ-У противоречит интересам национальной безопасности Литвы и должна быть заменена безопасным оборудованием от надежного производителя.

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