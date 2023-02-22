Эфир Delfi: представитель Госдепартамента США о СНВ-III и и возвращенные в лоно Церкви литовские священники

ru.DELFI.lt

В первой части выпуска — интервью с официальным представителем Госдепартамента США Андреа Калан о решении России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

Патриарх Константинопольский вернул в Церкви лоно пятерых литовских православных священников, которых Московский патриархат лишил сана за критику в адрес московского патриарха Кирилла. О значении этого решения и дальнейших планах в студии беседуем с теперь уже православными священниками Константинопольского патриархата Владимиром Селявко и Виталием Моцкусом. Начало трансляции в 13.00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!