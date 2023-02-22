Задержано 15 вагонов, которые могли использоваться для перевозки подсанкционных удобрений

Директор по устойчивости бизнеса "Lietuvos geležinkeliai" (Литовских железных дорог, ЛЖД) Эдвинас Керза говорит, что в настоящее время задержано 15 вагонов объемом около 50 тонн, которые могли использоваться для перевозки белорусских удобрений в попытке обойти введенные санкции. По его словам, в настоящее время документы переданы в правоохранительные органы.

"У нас здесь временно охраняются 15 вагонов, в каждом из которых находится по 50 тонн удобрений, вызывает подозрения, что они могли быть результатом обхода санкций и были ввезены на территорию Литвы незаконным, преступным путем. Мы собрали все документы и передали их в правоохранительные органы для оценки, есть ли основания полагать, что это противоправные действия", - прокомментировал во вторник журналистам Э. Керза.

Представитель ЛЖД добавил, что этот груз прибыл через закрытую 16 февраля станцию Стасилай, которая в этом и прошлом году использовалась для перевозки белорусской контрабанды. По его словам, этот груз был одним из последних.

"Этот конкретный груз был задержан 10 февраля. Он прибыл через сейчас уже закрытую станцию Стасилай. Действительно известную станцию, поскольку через нее в этом году из Беларуси направлялось большое количество контрабанды. Очевидно, мы должны были что-то предпринять. Саму станцию мы закрыли 16 февраля, но этот груз еще успел въехать", - пояснил Э. Керза.

Он также упоминает, что официальным получателем груза должны быть Объединенные Арабские Эмираты.

"В действительно, есть как минимум три страны. Отправитель – белорусская компания, экспедитор и плательщик – литовская компания, конечный получатель – Объединенные Арабские Эмираты", - сказал он.

В документах LTG указывается, что стоимость груза составляет 327 тыс. евро.

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