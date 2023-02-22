Программа мероприятий в Вильнюсе к годовщине войны: предупреждают об ограничениях движения

В ознаменование годовщины войны России против Украины, 24 февраля (пятница) различные организации в Вильнюсе приглашают на акции и мероприятия в поддержку Украины и украинцев.

Девиз мероприятий "Пусть Свобода светит. Пусть Свобода звучит" – его воплотят освещенные синим и желтым цветами мосты Вильнюса и Гора Трех крестов, а также акция – концерт солидарности с Украиной "Свобода светит: RADAROM!", говорится в сообщении самоуправления.

Сообщается, что "Понедельничный митинг", организуемый каждый понедельник общественным деятелем Аркадием Винокуром, в этот раз состоится 24 февраля с 16.30 час. На митинг, организуемый уже 45 раз, прибудут послы, главы государств и общественные деятели стран НАТО и Украины. На Кафедральной площади также состоится флэшмоб послов стран НАТО "Слава Україні!".

В 16.00 час. от памятника Тарасу Шевченко (ул. Арклю 26) начнется шествие с 50-метровыми флагами Украины и Литвы, которое сопроводит украинский фольклорный коллектив "Намисто". Участники шествия пройдут по улицам Вису Швянтую, Арклю, Диджейи, Пилес до Кафедральной площади.

В 17.30 час. шествие продолжится от Кафедральной площади до площади Независимости у Сейма.

В 18.30 час. у Сейма состоится акция – концерт солидарности с Украиной "Свобода светит: RADAROM!". На мероприятие, на котором выступят и слова поддержки украинцам выразят самые известные литовские исполнители, жителей призывают принести флаги Литвы и Украины, свечи и зажигалки, указывают в сообщении самоуправления.

В 19.30 час. в "Opera Social House" (ул. И. Лелевеле 4) состоится бесплатный концерт поддержки "Слава Україні. Объединимся еще раз!", в рамках которого участников призовут делать пожертвования в фонды поддержки Украины.

24 февраля состоится специальная трансляция LRT, поэтому тех, кто не сможет прибыть на акции поддержки, призывают смотреть мероприятия на экранах телевизоров.

Во время мероприятий в поддержку Украины будут ограничения движения, предупреждает самоуправление. Во время шествия от памятника Т. Шевченко (ул. Арклю, 26) до Кафедральной площади с 16.00 до 17.00 час. будут кратковременные остановки движения на улицах Вису Швянтую, Арклю, Диджейи и Пилес, а также у пешеходных переходов на улицах Швянтараге и Барборос Радвилайтес.

Во время шествия от Кафедральной площади до площади Независимости, с 17.30 до 18.30 час. будут кратковременные остановки движения на проспекте Гедимино и на пересечении проспекта Гедимино с соседними улицами.

Во время концерта в поддержку Украины на площади Независимости, с 17.30 до 21 час. будет запрещено движение транспортных средств по проспекту Гедимино между улицами Ю. Тумо-Вайжганто и А. Гоштауто, а также от ул. Гинею с проспекта Гедимино до ул. А. Тумено.

В связи с упомянутыми мероприятиями маршруты общественного транспорта, пересекающие проспект Гедимино и улицы Т. Врублевске и Швянтараге, могут отклоняться от запланированного расписания движения

Водителям самоуправление рекомендует выбирать альтернативные маршруты, а пассажиров общественного транспорта призывает планировать свои поездки с запасом времени. Вильнюсское самоуправление также приносим извинения за временные неудобства.

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