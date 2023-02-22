Однако районные дороги с меньшей интенсивностью движения почти всюду остаются колейными, скользкими, покрытыми слоем утрамбованного или рыхлого снега, который местами достигает 10 см.
По словам представителей дорожных служб, дорожно-уборочная техника работает по всей стране.
"Тем не менее мы просим водителей учитывать состояние дорог и метеорологические условия и выбирать не максимально допустимую, а безопасную скорость", — предупреждают в Дирекции автомобильных дорог.
В Шяуляйском, Паневежском и Вильнюсском округах небольшой снегопад, в других местах – без существенных осадков. Температура воздуха от 0 до 5 градусов мороза.
По данным Гидрометеорологической службы, днем местами пройдут небольшие осадки, в основном снег, гололедица. Максимальная температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
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