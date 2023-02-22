Спикер Сейма Литвы о послании Путина: энтузиазмом никто не горит даже в самой России

По мнению спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, состоявшееся во вторник ежегодное выступление президента России Владимира Путина, во время которого он в очередной раз разразился критикой в адрес якобы "русофобского" Запада, не вызвало удивления.

Как утверждает политик, она заметила изменение настроения среди самих российских граждан, что, по ее словам, может подтолкнуть к изменениям в самой стране.

"Ничего нового я не заметила, нечего там серьезно комментировать, наверное, я бы так это охарактеризовала", — заявила спикер Сейма в среду в интервью радиостанции "Žinių radijas".

"И повторяются одни и те же заезженные фразы о, знаете ли, духовности, о каких-то не таких ценностях Запада, но они уже никого на самом деле не удивляют. И, как мне кажется, насколько окинула взглядом это выступление, то судя по тем усталым лицам в том центральном зале можно понять, что энтузиазмом никто не горит даже в самой России", — добавила В. Чмилите-Нильсен.

А с другой стороны, к удивлению политика, на этот раз президент России обратил внимание на вызванные войной социальные проблемы, поэтому, размышляет В. Чмилите-Нильсен, есть надежда, что в будущем это приведет к изменениям в самой стране.

"Может быть, еще один интересный момент, это внимание к социальной сфере, внимание и признание того, что погибших немало и их семьям необходимо уделить внимание. Поэтому, постепенно, похоже, эта черная сторона, темная, страшная сторона путинских решений становится все более актуальной в самой России и можно надеяться, что когда-нибудь, может быть, в не в столь отдаленном будущем, она подтолкнет к изменениям в самой стране", — размышляла спикер Сейма.

Во вторник, во время своего ежегодного выступления, российский президент повторил обвинения в адрес стран НАТО и обвинил их в войне России в Украине.

В. Путин также повторял и другие известные пропагандистские нарративы о том, что Украина строила лаборатории биологического оружия для войны и вела подготовку к геноциду русскоязычного населения Донбасса. Он также обвинил Запад в алчности, заявив, что страны наживаются на войне.

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