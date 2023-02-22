В очереди за бесплатным молоком между людьми разгорались конфликты

Литовские фермеры протестуют против низких закупочных цен на молоко.

В ряде городов во время акций протеста фермеры раздавали жителям молоко бесплатно. В Укмерге 9 февраля также состоялась такая акция, правда, скорее символическая, поскольку раздали всего 400 литров.

Организатор забастовки в Укмерге Дарюс Шепкус сказал, что в акции собирались участвовать 14 фермеров, но приехали только 5 из них, а молоко раздавали двое (всего привезли 400 литров).

Жители Укмерге видели по телевизору, что молоко наливают прямо из цистерн, поэтому пришли с разной тарой, некоторые и с 40литровыми емкостями. Собралась очередь.

Фермеры были неприятно удивлены тем, что некоторые люди буквально требовали молока, конфликтовали с другими стоявшими в очереди.

Некоторые люди предлагали фермерам за молоко деньги, чтобы помочь фермерам финансово, другие брали контакты, обещали приезжать на фермы за молоком.

Такие люди говорили, что лучше поддержать фермеров и покупать продукцию непосредственно у них, а не у торговцев, повышающих цены.

Организатор забастовки Шепкус сказал, что фермеры заплаченные за молоко деньги передадут на благотворительность.

Интересно, что те жители, которые принесли большую тару, за молоко не денег не предлагали. Чаще за молоко платили те, кто принес 2-3-литровую тару.

По словам Шепкуса, если в будущем в Укмерге будут проводить такие акции, то в одни руки будут давать не больше нескольких литров молока.

Участники акции протеста сказали, что переработчики и торговцы забирают почти всю прибыль, а фермерам достаются крохи.

"Не должно так быть, что фермеру за 12 тонн платят по 25 центов за литр, а в магазине литр молока стоит 1,60 евро", – сказал Шепкус.

Закупочные цены на молоко в Литве снижаются с августа 2022 года и продолжают падать. Фермеры недавно получили уведомление о снижении цен. По их словам, это приведет к краху молочных хозяйств.

Шепкус сам держал молочное хозяйство. Раньше у него было 70 коров в Ширвинтос, но он продал их и занялся сельским хозяйством. Однако он также работает бригадиром в молочном хозяйстве Укмергского района, в Видишкяй. В модернизацию этого хозяйства фермер вложила немало средств.

По данным Литовской ассоциации молочных хозяйств, переработчики получают миллионную прибыль, в прошлом году не обанкротилась ни одна компания, а фермеры отказываются от молочных хозяйств.

Фермеры бастуют, требуя вмешательства государства и муниципалитетов и регулирования закупочных цен.

Они обратились в Минсельхоз и другие органы власти, но ответа пока не получили. Министерство ответило, что малые хозяйства должен поддерживать муниципалитет, а крупные – сами переработчики. Обещали искать средства в фондах ЕС.

На вопрос, как долго фермеры намерены бастовать, Шепкус сказал, что надо добиваться принятия благоприятных условий. Если этого не удастся добиться в Литве, придется идти выше. Иначе молочных хозяйства развалятся, а молоко придется покупать в Польше.

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