Служба госбезопасности Латвии: информации о подготовке ЧВК "Вагнер" к провокациям в странах Балтии нет

Имеющаяся в распоряжении Службы государственной безопасности Латвии (VDD) информация не свидетельствует о том, что российская частная военная компания "Вагнер" готовится к проведению диверсионных или боевых действий против Латвии или других стран Балтии, сообщили в VDD.

VDD постоянно следит за событиями, связанными с войной в Украине, чтобы своевременно выявлять возможные угрозы для национальной безопасности Латвии и принимать меры по их предотвращению.

О том, что "Вагнер" может попытаться проверить защитные механизмы стран Запада, напав на страны Балтии, заявил недавно главный советник президента Литвы по национальной безопасности Гитанаса Науседы Кястутис Будрис.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что данные разведки не указывают на возможное нападение России, однако ситуация может измениться, и угроза реальна.

Наемники "Вагнера" участвуют во вторжении России в Украину с 2014 года. Также группировка все чаще вовлекается в конфликты во франкоязычных африканских странах.

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