В Вильнюсе снова активизировался отравитель собак

Владельцы собак должны быть бдительными. В разных местах города снова стало появляться отравленное крысиным ядом мясо. Если собака съедает такое угощение и вовремя (в течение двух часов) не получит необходимую помощь ветеринара, то ей грозит смерть.

Аквиле из вильнюсского микрорайона Пилайте лишилась своего четвероногого друга, который отравился мясом с крысиным ядом. Женщина гуляла с собакой на ул. Исрутес и на поляне рядом с этой улицей. После прогулки собака почувствовала себя плохо, но хозяйка не сразу поняла, что это серьезное отравление.

Ветеринарный врач в клинике сразу же заподозрил, что собака отравилась крысиным ядом. К сожалению, собаку к врачу привезли слишком поздно, спасти ее не удалось.

Аквиле в социальной сети предупредила местных жителей об опасности, а вскоре узнала, что ее случай - не первый.

Несколько дней назад "угощение" с крысиным ядом обнаружили и на ул. Шв. Стяпоно, рядом со Старым городом. Раса, выгуливавшая своего пуделя, не растерялась, собрала яд и выяснила, чем начинено "угощение". После этого женщина обратилась в полицию. Раса надеется, что выявить отравителя помогут установленные во дворах на этой улице видеокамеры.

Senamiestyje aptikta užnuodyta mėsa Foto: Asmeninis albumas

Раса заметила, что в Старом городе и Науяместисе отравитель появляется не в первый раз, поэтому здесь хозяева собак не расслабляются.

Мясо с ядом она нашла во дворе дома номер 23 на ул. Шв. Стяпоно. Всего обнаружила три порции "угощения". Женщина сразу же предупредила об опасности соседей.

На следующий день соседи сообщили, что такое же "угощение" нашли и в соседнем дворе.

Vilnietė išsiaiškino, kad mėsoje buvo šių nuodų Foto: Asmeninis albumas

В январе этого года в Пилайте, недалеко от озера Гилужис отравилась собака Виктории. Женщине чудом удалось спасти жизнь своему питомцу. Лечение длилось почти неделю.

Viktorijos augintinis Foto: Asmeninis albumas

Ветеринары говорят, что в случае отравления крысиным ядом очень важно действовать быстро. В идеальном случае - сразу же, как только вы увидели, что собака съела яд, везти ее к врачу; если вы не видели, как собака съела яд, будет сложнее, поскольку симптомы отравления не всегда проявляются сразу же.

Ветеринар клиники 8 drambliai Тадас Юозеленас сказал, что основные симптомы отравления крысиным ядом – синяки на коже, кровоточащие десны, тяжелое дыхание, побелевшая слизистая. Но подтвердить отравление может только анализ крови.

"Противоядие - витамин K1, а выживет ли животное, зависит от того, как скоро собаку покажут врачу. Если нескоро, то начинается кровотечение в желудке или в грудной полости. Остановить внутреннее кровотечение сложно – иногда надо делать переливание крови", – сказал ветеринар, заметив, что крысиный яд разжижает кровь.

По словам врача, реагировать надо сразу же, как только вы заметили, что собака съела яд. Пока нет никаких симптомов, надо дать витамин K1 – в таком случае больше всего шансов спасти собаку. В противном случае, когда состояние ухудшилось, что-либо сделать сложно.

Юозеленас советует сразу же ехать в клинику, если вы заподозрили, что собака отравилась крысиным ядом. Лучше всего делать это в течение двух часов, тогда удастся избежать серьезных последствий отравления.

"Если нет возможности приехать в клинику - дайте собаке выпить перекись водорода. Конечно, перекись может вызвать воспаление кишечного тракта, но это не так опасно, как последствия отравления крысиным ядом. Кошкам ни в коем случае нельзя давать перекись, их сразу же надо везти в клинику", – предупредил ветеринар.

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