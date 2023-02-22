Мужчина возмущен порядком замены счетчика: боится, что укажут неверные данные

В редакцию портала JP обратился житель Паневежиса Раймондас (настоящее имя редакции известно), которого удивил порядок замены счетчиков работниками компании ESO.

"На телефон я получил смс-сообщение, было сказано, что счетчик будут менять 17 февраля. Однако на самом деле в нашем многоквартирном доме счетчики поменяли 10 февраля. Я связался с ESO, мне сказали, что в системе у них не показывает факт замены счетчиков.

Значит, ESO не увидить, сколько электричества мы использовали за эту неделю, и запишет столько, сколько придумает", – сказал Раймондас.

Пресс-секретарь ESO Паулюс Калмантас сказал, что подрядчик успел сделать больше работы, чем планировал, поэтому и вышло такое недоразумение.

"Работник должен был информировать клиента о переносе работ, но не успел выслать сообщение в тот же день, решил менять счетчики, чтобы их достоинствами могло пользоваться большее число клиентов", – сказал он.

Поскольку счетчик Раймондаса находится снаружи, участие клиента в процессе не было обязательным.

"Во время работ электричество отключают минут на 15. Хотели быстрее предоставить услугу, но выслать новое сообщение не успели. Мы информируем подрядчика об ошибке, чтобы в будущем клиенты получали необходимую информацию", – заверил Калмантас.

"Новый счетчик регистрирует электричество с первых минут работы, данные можно увидеть на дисплее. Компания ESO не может изменить эти показания и внести вместо них какие-то другие данные", – сказал представитель ESO.

Он заметил, что когда в системе появится обновленная информация, клиент получит сообщение о новом счетчике. На следующий день показания счетчика клиент может увидеть на своей странице в ESO.

Калмантас рассказал, что новый счетчик показывает много разных параметров.

"Дисплей у счетчика небольшой, поэтому параметры сменяются каждых 5 секунд. Клиентам актуален лишь один из параметров – количество использованного электричества. Клиент должен знать код своего плана", – сказал он.

Если клиент пользуется тарифом одной временной зоны, то код будет 1.8.1, а если двух: дневное электричество отмечено кодом 1.8.1; а ночное 1.8.2.

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