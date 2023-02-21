Литовские политики из-за участия России решили бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Литовские политики из-за участия России решили бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Как заявила Elta глава делегации Вилия Алекнайте Абрамикене, если Австрия изменит свою позицию и не предоставит возможность представителям России участвовать во встрече, решение о бойкоте зимней сессии еще может измениться. Однако, отмечает политик, надежд уже нет.

"Мы до последнего момента ждем правильного решения Австрии. Если бы я узнала, что австрийцы отказываются впускать делегацию России, решение изменилось бы. Но надежд нет", - сказала Elta В. Алекнайте Абрамикене.

На конференцию в Вене должны были отправиться три литовских парламентария: В. Алекнайте Абрамикене, Лауринас Касчюнас и Гедрюс Сурплис. По словам политика, делегация "как никогда едина" в решении бойкотировать Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

В официальных мероприятиях зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не намерена участвовать и Украина.

Как уже сообщалось, 23-24 февраля в Вене состоится зимняя сессия ПА ОБСЕ, главной темой которой будет годовщина широкомасштабного вторжения России в Украину. Сообщается, что в ней примет участие делегация страны-агрессора, в которой будут депутаты, поддерживающие захватническую войну против Украины.

Министерство иностранных дел Австрии заявило, что имеет юридические обязательства по выдаче виз делегации Российской Федерации в соответствии с соглашением с ОБСЕ.

В прошлогодней летней и осенней сессиях ПА ОБСЕ, которые проходили в Великобритании и Польше соответственно, российская и белорусская делегации не участвовали, поскольку принимающие страны не выдали им визы.

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