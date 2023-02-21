Вильнюс не будет взимать плату на развитие инфраструктуры с застройщиков зданий соцназначения

Совет Вильнюсского самоуправления утвердил новые положения о взносе на развитие инфраструктуры – застройщики и девелоперы недвижимости могут быть освобождены от уплаты взноса, если здание имеет общественное назначение, т.е. соответствует критерию социальной инфраструктуры, но строится не на муниципальные средства.

Это означает, что освобождение от налога на развитие инфраструктуры будет распространяться на частных застройщиков при строительстве публичных библиотек, музеев, школ, детских садов, больниц, поликлиник, спортивных залов, стадионов и другой спортивной инфраструктуры. Для получения льготы застройщик должен взять на себя обязательство не менять назначение объекта в течение пяти лет, говорится в сообщении Вильнюсского городского самоуправления.

Изменения в порядке уплаты были приняты с учетом выводов оценки Службы специальных расследований, которая рекомендовала более четко определить, когда применяется исключение для уплаты взноса на развитие инфраструктуры.

Вильнюсское самоуправление до сих пор сотрудничало с застройщиками по вопросам, связанным с развитием различной важной для города инфраструктуры. В установленном законодательством порядке накопленные средства могут быть использованы для компенсации застройщику расходов на приоритетную муниципальную инфраструктуру, оборудованную за счет средств застройщика. В этом случае компенсируется разница между вкладом заказчика, рассчитанным исходя из площади здания, и стоимостью оборудованной инфраструктуры.

Плата на развитие инфраструктуры, как и в других быстрорастущих городах мира, была введена для обеспечения доступности общественной инфраструктуры для жителей. Её оборудование и обслуживание в районах, удаленных от сформировавшихся городских центров, дороже и сложнее. Поэтому в разных частях города применяются разные размеры оплаты: в приоритетных районах – 30 евро за квадратный метр, а в неприоритетных – 50 евро/кв. м. Льготная плата в размере 15 евро/кв. м на развитие инфраструктуры применяется к одноквартирным домам, вне зависимости от приоритета зоны, если это единственный жилой дом на участке.

В течение 2021 года Вильнюсское самоуправление собрало почти 6,6 млн. евро взносов, а в 2022 г. – более 9,8 млн. евро. В 2022 году средства были направлены на строительство яслей-детского сада "Bajorėlis", гимназии в Пилайте, пристройки прогимназии в Ерузале, а также на строительство и реконструкцию улиц, оборудование полос для движения общественного транспорта.

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