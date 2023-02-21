В Каунасе мужчина избил и сдал в полицию печально прославившегося извращенца

В фейсбуке тысячи пользователей делятся видеозаписью, на которой запечатлен печально известный Альгимантас Ульвидас, которого неоднократно судили за развращение несовершеннолетних. Полиция подтвердила, что такой инцидент был зафиксирован.

"Этого гражданина сегодня поймали, когда он посадил в свою машину 12-летнюю девочку… Отец обнаружил и избил", – сообщалось в фейсбуке под видео.

Представитель полиции Реда Зараускене сказала Delfi, что похожий инцидент был, но обстоятельства иные.

На самом деле известного извращенца с 15-летней девочкой в машине заметил прохожий, который учинил суд Линча.

"20 февраля, в 18.30 ч. в Каунасе, на проспекте Прамонес, был замечен автомобиль Ford, водитель (1975 г.р.) которого приехал на бензоколонку с несовершеннолетней (2007 г.р.). Его опознал мужчина (1981 г.р.), после чего ударил Ульвидаса, задержал и вызвал полицию", – рассказала Зараускене.

Полиция отвезла Ульвидаса в больницу. Пока расследование не начато, но полиция собрала материалы для возбуждения двух расследований.

Во-первых, полиция будет выяснять, не совершил ли Ульвидас преступление по 153 ст. УК ЛР (развращение лица младше 16 лет).

Однако суд Линча в Литве также вне закона, поэтому мужчину, напавшего на Ульвидаса, могут призвать к ответственности за нарушение общественного порядка (284 ст. УК ЛР).

Полиция отметила, что у девочки, которая была в машине Ульвидаса, и мужчины, который избил и сдал в полицию подозреваемого, разные фамилии.

Очевидец, которого цитируют журналисты телеканала tv3.lt, сказал, что Ульвидаса опознал мужчина, дочь которого ранее пострадала от рук извращенца. Мужчина встал на защиту девочки, в скором времени на бензоколонку приехали и ее родители, которые вызвали полицию.

47-летний Ульвидас прославился, когда победил в риэлти-шоу "Вызов в деревне", а потом оказался в центре внимания, когда его обвинили в развращении большого числа девочек. Его обвиняли в том, что он устраивал для девочек экскурсии, во время которых танцевал для них голый.

Кроме того, он в социальной сети фейсбук рассылал свои фотки в стиле ню. Кроме того, у него в компьютере обнаружили немало порнографии с участием детей до 16 лет.

В 2018 г. суд приговорил его к 12 месяцам лишения ограничения свободы за развращения лица младше 16 лет, несмотря на то, что прокурор просила лишить его свободы на 4,5 года.

Сейчас суд еще рассматривает другое дело о развращении несовершеннолетнего лица.

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