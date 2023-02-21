Мнения парламентариев о предложении МИДа ввести нацсанкции разделились: оппозиция это назвала "пиар-ходом"

Мнения депутатов Сейма касательно предложения МИДа о введении национальных санкций из-за войны в Украине разделились. Представители правящих обещают поддержать предлагаемые министерством поправки к законодательным актам и пока не видят возможного несоответствия санкционной политике Евросоюза.

Между тем оппозиция критически оценивает такие предложения. По словам экс-премьера Саулюса Сквернялиса, после того как в публичном пространстве стало появляться все больше информации о том, что литовский бизнес нарушает международные санкции, МИД, по мнению экс-премьера, пытается прикрыть свою неспособность обеспечить надлежащее исполнение европейских ограничений.

Правящие поддерживают инициативу МИДа и пока не видят несоответствия законодательству ЕС

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас приветствует зарегистрированные МИДом поправки к правовым актам. По словам политика, консерваторы начали обсуждать вопрос о необходимости механизма национальных санкций еще в Сейме прошлого созыва. Поэтому, отметил парламентарий, предложения министерства "являются очень хорошим шагом вперед".

"Визы и транзит — важные вещи, способные наказывать, сдерживать, санкционировать деятелей враждебного государства и т. д. Я думаю, что это очень хороший шаг вперед. Я считаю, что в Сейме обязательно будет серьезная дискуссия, и я думаю, что и сам механизм получит большую поддержку", – сказал Л. Кащюнас в своем комментарии информационному агентству ELTA.

Между тем оппозиция скептически оценивает предлагаемые МИДом проекты. Председатель Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис, несмотря на то, что, по его словам, он еще не углублялся в инициированные министерством правовые акты, считает инициативу МИДа "неискренней" — по его мнению, министерство таким "пиар-ходом" пытается загладить появившуюся в публичном пространстве информацию о бизнесе, который обходит санкции ЕС.

"На днях читаем в СМИ, как с ведома руководства Министерства транспорта успешно обходятся санкции при перевозке белорусских удобрений. Сегодня опубликовано, как успешно, в кавычках, "Lietuvos geležinkeliai" пользуются и, опять же, закупают российское оборудование для локомотивов (...). Произносятся пиарные речи о помощи Украине и даже о введении национальных санкций, которые на самом деле, вероятнее всего, пойдут вразрез с законодательством Евросоюза, при этом вторая рука делает все для обхода таких санкций,"– сказал представитель оппозиции информационному агентству ELTA.

"То, что сейчас творится в Министерстве транспорта, прискорбно. А за выполнение санкций в целом несет ответственность МИД, поэтому действительно кажется, что это такой "пиар-ход", – подчеркнул он.

ELTA напоминает, что МИД выступил с предложением ввести штрафной механизм в отношении юридических лиц за нарушение международных и национальных санкций. Соответствующие законопроекты МИД зарегистрировал 17 февраля. Первым об этом сообщил Delfi.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!