ВС Литвы: текущая военная активность в Беларуси не влияет на безопасность нашей страны

После того, как в публичном пространстве появилась информация о том, что в ночь с 20 на 21 февраля в Беларуси четыре колонны военной техники двинулись к границе с Литвой, Вооруженные силы Литвы уверяют, что текущая активность не влияет на безопасность Литвы.

"Мы непрерывно следим и анализируем военную активность в Беларуси. Текущая активность не влияет на ситуацию с безопасностью Литвы. Аналитики ВС Литвы отмечают, что информация из неподтвержденных источников не всегда подтверждается", — заверили ВС Литвы в своем комментарии информационному агентству ELTA.

ELTA напоминает, что во вторник портал Delfi со ссылкой на unian.net сообщил, что в ночь с 20 на 21 февраля в Беларуси четыре колонны военной техники двинулись в сторону границы с Литвой.

По данным мониторинговой группы "Белорусский гаюн", в совокупности было около 74 единиц военной техники. А именно: БМП – 35 единиц, военные грузовики Урал – 21 единица, военные внедорожники УАЗ – 2-3 единицы, военных грузовики Камаз – 8 единиц, бензовозы – 2 единицы, а также кран и манипулятор.

"По нашим сведениям, колонны сначала ехали по Минской кольцевой дороге, затем по трассе М6, затем свернули на трассу М7 по направлению к границе с Литвой и города Ашмяны", — говорится в сообщении.

Во вторник главный советник президента Литвы Кястутис Будрис также предупредил о ситуации с безопасностью. По его словам, вторжение российской военной группировки наподобие "Вагнер" ​​в страны Балтии – это реальный сценарий.

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