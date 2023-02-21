Где же 300 млрд для Украины? Финансовые власти ЕС так и не нашли резервы российского ЦБ

Как стало известно Delfi, вопреки заверениям европейских чиновников, финансовые власти ЕС заблокировали, но так до сих пор и не смогли обнаружить активы Центрального Банка РФ (ЦБ РФ) в размере 300 млрд. евро. Чиновники ЕС и лидеры стран Балтии намерены использовать эти средства на восстановление Украины, однако международное законодательство не позволяет этого сделать.

21 февраля 54 члена Европарламента во главе с бывшим министром иностранных дел Эстонии Урмасом Паетом, бывшим министром по делам ЕС Франции Натали Луазо и бывшим министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским направили письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (копия имеется в распоряжении редакции).

В письме содержится требование создать единый реестр заблокированных в ЕС средств ЦБ РФ и российских олигархов с указанием размеров и местонахождения этих средств. Европарламентарии утверждают, что до сих пор такого реестра не существует, а также требуют, чтобы Еврокомиссия побудила страны-члены ЕС делиться с ней информацией об арестованных российских деньгах "для создания ясной картины ситуации".

Подписанты письма считают, что после сбора необходимой информации Евросовет и Еврокомиссия должны выработать единый подход к использованию этих средств на восстановление Украины и полагают особенно важным, чтобы эти средства были использованы именно таким способом. Подписанты письма представляют большинство стран союза и фракций Европарамента.

В то же время, как стало известно Delfi из источников в Брюсселе и Киеве, объем резервов ЦБ РФ, найденных в странах ЕС значительно ниже оценочной суммы в 300 млрд евро, которую озвучили вскоре после начала вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года.

Высокопоставленный сотрудник аппарата Европейской Комиссии, пожелавший сохранить инкогнито в силу отсутствия полномочий по общению со СМИ, сообщил Delfi, что европейские финансовые власти несмотря на свои заявления о блокировке 300 млрд евро, принадлежащих ЦБ РФ, так и не обнаружили этих средств. По его словам, в своих оценках объемов его зарубежных автивов они основываются исключительно на оценках самого российского ЦБ, сделанных до начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Собеседник Delfi заявил, что в реальности, сумма заблокированных активов значительно ниже.

Источник Delfi в одной из экспертных групп, осуществляющих взаимодействие между Украиной, ЕС и США по вопросам санкционного давления на Россию, уточнил, что после блокировки всех операций с российским ЦБ в феврале прошлого года установить местонахождение всех 300 млрд евро российских резервов до сих пор не удалось. Он предполагает, что это может быть связано со структурой управления российскими иностранными активами, которая, возможно, гораздо сложнее, чем это представлялось ранее.

Сотрудник одной из дипломатических миссий в Брюсселе, обладающий доступом к информации о размерах заблокированных российских активов, также на условиях анонимности подтвердил, что размер обнаруженных на настоящий момент в странах ЕС валютных резервов российского ЦБ не превышает 33,8 млрд евро.

33,8 млрд вместо 300 млрд

Напомним, 28 февраля 2022 года Минфин США и Совет ЕС запретили своим банкам совершать операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБР, Минфина и Фонда национального благосостояния РФ и объявили о блокировании их активов. Общий объем зарубежных активов российского ЦБ на начало прошлого года оценивался примерно в $640 млрд. Использовалась собственная оценка, ЦБ, публикуемая им на своем сайте. В странах “Большой семерки” и ЕС, даже без учета “других стран”, ЦБ хранил около половины своих золотовалютных резервов (49,4%) то есть как раз около $300 млрд. Из них в европейских странах, по его собственным данным, хранилось около половины от этой суммы.

Информацию о заморозке российских активов в размере $300 млрд подтвердил в марте прошлого года российский министр финансов Антон Силуанов. Он заявил по российскому телевидению: "они находятся в таком состоянии, в котором мы не можем их использовать".

Европейская Комиссия и правительства стран "Большой семерки" в марте также учредили две рабочих группы - европейскую "Заморозить и изъять" (Freeze and Seize Task Force) и международную - "Российские элиты, посредники и олигархи" (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force, REPO). В июне REPO отчиталась, что за 100 дней работы "заблокировала или заморозила" более $30 млрд активов, принадлежащих россиянам, а также "обездвижила" активы Российского ЦБ стоимостью в $300 млрд.

30 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, имея в виду страны Европейского Союза: "мы заблокировали 300 млрд евро резервов Центрального банка России (ЦБ)" и предложила поместить их в специальный фонд, доходы от работы которого могли бы пойти на восстановление Украины.

Однако, в декабре прошлого года в интервью владельцу Delfi Хансу Луйку заместитель директора Центра геоэкономики "Атлантического Совета” Чарльз Личфилд заявил, что, по его данным, вместо объявленных $300 млрд власти западных стран смогли заблокировать всего лишь "$80-100 млрд". Как ранее сообщал Delfi, эта сумма может оказаться даже ниже.

Дело в том, что, в ноябре прошлого года POlTICO.PRO опубликовало внутренний документ Еврокомиссии, в котором говорилось, что на начало ноября страны ЕС заблокировали лишь 33,8 млрд евро из активов ЦБ РФ, однако эти активы “в настоящее время оцениваются” и поэтому цифра не подлежит разглашению. Секретарь Союза Финансовой стабильности, финансовых сервисов и рынков капитала ЕС Айкатерини Апостола, в ответ на запрос Delfi, отказалась комментировать аутентичность этого документа и сообщила, что сумма заблокированных средств составляет 20 млрд евро.

В начале декабря прошлого года депутат Европарламента, зампред Комитета по иностранным делам Урмас Пает направил в Еврокомиссию запрос с просьбой уточнить объем замороженных активов российского ЦБ, однако ответа до сих пор не получил.

Заблокировать нельзя изъять

С самого начала войны европейские и американские политики высказывали предложение, что российские валютные резервы должны быть конфискованы и использованы для компенсации Украине за ущерб, нанесенный Россией в ходе полномасштабного вторжения.

В тоже время, о том, что конфискация иностранных активов российского ЦБ в настоящее время незаконна, в мае предупреждали два крупных европейских эксперта - старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла Джошуа Киршенбом и старший научный сотрудник вашингтонского Института Петерсона по международной экономике Николя Вернон. Однако, перед недавним саммитом Украина-ЕС, состоявшимся в Киеве 3 февраля, лидеры Польши и стран Балтии требовали, чтобы ЕС незамедлительно начал работы по изъятию активов российского ЦБ и направлению их на восстановление Украины.

26 января агентство "Блумберг", ссылаясь на компетентные источники, снова сообщило, что юридическая служба Совета Европы разъяснила представителям стран-членов союза: использовать заблокированные российские средства и проценты по ним на реконструкцию Украины законодательство ЕС позволяет, но в конце концов их придется возвратить России и саму сумму активов и проценты за весь срок их использования. В случае если, в ходе управления этими средствами, фонд потерпиты убытки, их тоже придется компенсировать российскому ЦБ.

Также, в прошедшую пятницу еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что власти ЕС заблокировали 21,5 млрд финансовых средств, принадлежащих российским олигархам. Однако, по его словам, изъять эти средства можно будет лишь в том случае, если будет доказано, что их владельцы совершили уголовные преступления, как соучастники военной агрессии России против Украины.

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