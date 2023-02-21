Обзор рынка подержанных авто: названа тройка самых популярных

2022 год принес много трудностей как на рынок новых, так и на рынок подержанных автомобилей. Несмотря на то, что вся отрасль по-прежнему переживает застой и вряд ли в ближайшее время вернется к докризисному уровню, все же за последние 12 месяцев произошел ряд интересных событий, говорится в пресс-релизе.

Платформа для проверки автомобильной истории "CarVertical " предоставила наиболее интересную статистику и обзор за 2022 год.

В прошлом году на вышеупомянутой платформе проверки автомобильной истории было обнаружено более 1100 угнанных автомобилей. Конечно, большинство угнанных автомобилей реализуется на черном рынке, поэтому фактическое число может быть гораздо больше. Несмотря на то, что угнанные автомобили на рынке встречаются довольно редко, тем не менее свыше тысячи выявленных случаев все же свидетельствуют о том, что это вполне возможно.

Свыше 50 проц. всех выявленных угнанных автомобилей выпущены в период с 2014 г. по 2019 г. Наиболее популярны – автомобили 2017 года выпуска, доля которых составляет 9,7 проц. всех угнанных авто.

Наибольшей популярностью среди преступников пользуются автомобили Mercedes-Benz (14,7 проц. всех угнанных автомобилей), BMW (14,4 проц.), Audi (10,4 проц.), Ford (7,8 проц.), Volkswagen (6,8 проц.).

Buick — лидер по количеству дорожно-транспортных происшествий.

В 2022 г. на платформе зарегистрировано 1,4 млн случаев повреждения автомобиля. Самое дорогое из них принадлежит автомобилю Ferrari 812 Superfast, сумма ущерба составила целых 300 тыс. евро.

Общая стоимость ущерба, зафиксированная в прошлом году, составила почти 5,1 млрд евро. Для сравнения: по данным Forbes, стоимость футбольного клуба "Реал Мадрид" составляет около 4,75 млрд евро.

По данным отчетов об истории проверенных автомобилей, в прошлом году чаще всего проверялись автомобили BMW (15,8 проц. всех автомобилей), Volkswagen (14,5 проц.), Audi (12,3 проц.), Mercedes-Benz (8,6 проц.) и Ford (5 проц.).

Это не первый раз, когда BMW возглавляет список. Автомобили этого немецкого производителя до сих пор пользуются большим спросом, особенно среди представителей молодежи. В пятерку лучших моделей вошли BMW 3-ей серии, Volkswagen Golf, BMW 5-ой серии, Volkswagen Passat и Audi A4.

Примерно у 15,2 проц. всех автомобилей, проверенных на платформе, был скрученный пробег.

Вся представленная информация основана на данных carVertical, собранных после анализа сведений в 27 разных странах: Соединенном Королевстве, США, Германии, Франции, Испании, Италии, Нидерландах, Бельгии, Венгрии, Румынии, Литве, Латвии, Эстонии, Словакии, Словении, Хорватии, Украине, Чехии, Польше, Болгарии, Сербии, Швеции, Швейцарии, Дании, Финляндии, Австралии и Мексики.

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