Мать покусанной собакой девочки: мы кричали от ужаса

Женщина, на которую во время прогулки с дочерью напала соседская собака вопрошает - как можно чувствовать себя в безопасности, если даже невозможно просто погулять. Выяснилось, что женщина и ее дочь - не первые жертвы безответственного поведения хозяйки собаки.

Юргита, мать пострадавшей девочки, рассказала о пережитом кошмаре.

"Мы живем в красивом историческом городке Кярнаве, в первой столице Литвы. Круглый год здесь бывает много людей, проходят различные мероприятия... Туристы посещают не только музей, но и пешеходные тропы...

14 февраля после обеда я пошла гулять с 6-летней дочерью. Мы шли и разговаривали, когда из-за забора неожиданно выбежал монстр... Иначе не назовешь. Мы испугались, когда подбежала собака, застыли на месте. Людей, которые стоят, не шевелясь, собаки обычно не трогают. Но нам не повезло...

Šuo sukandžiojo mamą ir mažametę Foto: Skaitytojo nuotr.

Монстр укусил меня за плечо, я пыталась его сбросить, орала не своим голосом, но собака не отпускала. Поскольку собака массивная (тибетский мастиф), она повалила нас с дочерью, схватила дочь за руку. Я пыталась ее защитить, но тщетно... Тогда собака схватила меня за ногу, я дала ей ботинок, она кусала его, сорвала с ноги, а потом стояла и лаяла...

Пока собака была занята ботинком, мы с дочерью отползли за дерево, которое находилось в 3 метрах. Я посадила дочь повыше на дерево, а сама вызывала помощь.

Приехал сын, мы были в шоковом состоянии, кричали, чтобы он не выходил из машины, но не знали, как добраться до машины. Собака лежала в 2 м, мы боялись, что она снова бросится... Потом добрались до машины и ждали полицию, которую вызвал муж. Полицейские сказали, что уже знают и собаку и хозяйку, что мы не первые пострадавшие. Хозяйка платит штрафы, а ситуация не меняется...

Мы ездили в Сантаришкес, где нам обработали раны, сделали прививки. На следующий день обратились в полицию Ширвинтского района, в Службу по правам детей, в Службу общественной безопасности, в Государственную продовольственно-ветеринарную службу, к юристу в муниципалитет, к мэру Ширвинтского района Живиле Пинскувене, она сказала, что уже 15 февраля утром состоялось совещание по этому вопросу, но законы такие, что против воли хозяина собаки ничего не сделаешь.

Хозяйка платит штрафы. Собака живет себе дальше, пугает, нападает на туристов и жителей Кярнаве. Белая гора, куда приезжают туристы, находится в 250 м от дома, где живет хозяйка собаки.

Šuo sukandžiojo mamą ir mažametę Foto: Skaitytojo nuotr.

Перед нами хозяйка извинилась, прислала смс-сообщение, объяснила, что ее не было дома, а собака вырвалась из вольера.

Однако, когда к хозяйке приехала староста, женщина ей дверь не открыла.

Мы узнали, что буквально перед нами, 12 февраля, эта же собака покусала другого человека. Что и тогда вырвалась из вольера?!" – вопрошала женщина.

Журналистам Delfi мэр Ширвинтского района Пинскувене сказала, что ситуацию пытаются разрешить и просила всех пострадавших сразу же обращаться в полицию.

"Мы сначала не хотели публично обсуждать эту тему, чтобы хозяева не успели спрятать собаку до того, как ее у них заберут. Но информация попала в публичное пространство. Уже принято решение полицией, собаку у хозяйки заберут. Наверное, всем понятно, что дело тут не в собаке, а в хозяйке. Особенно хочу акцентировать, что люди часто в фейсбуке пишут, что их покусала собака, но в полицию и в службы не обращаются. Чтобы были основания забрать собаку, надо обращаться в полицию, нужен процесс. Жизни ребенка угрожала опасность, как и другим людям. Очень жаль, что люди не сразу обращаются. Я так и сказала матери девочки: "Мы не сможем помочь, если вы не напишите заявление в полицию". Пока в полиции нет 2-3-4-5 заявлений, собаку забрать нельзя. Они могут назначить штраф, но забрать сразу не могут.

Мы обращались в ГСПВ. Получили конкретный ответ. Нам ответили, есть те, кто отвечает за собак; они поехали, проверили, у собаки есть чип, документы есть, опасность собаке не угрожает. И отказались забрать собаку у женщины. Хотя в законе четко сказано, что решение принимает полиция, а осуществляет муниципалитет с привлечением ГСПВ. Мне предложили обратиться к частному ветеринару. Проблема с хозяйкой серьезная, но мы не можем ее тут комментировать. Будет судебный процесс. Выяснилось, что собака покусала не только девочку, но заявлений в полиции нет. Но ведь для этого даже не надо ехать в полицию, можно сообщить по интернету. Призывают всех - если вы столкнулись с агрессивной собакой, обращайтесь в полицию", – сказала Пинскувене.

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