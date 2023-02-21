Эфир Delfi: Кремлевских планов громадье — Беларусь, Молдова и обращение Путина

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В Вильнюсе зафиксированы новые случаи нападения на несовершеннолетних, Путин обратился к Федеральному собранию, Россия планирует полностью поглотить Беларусь к 2030 году. О ситуации в Литве и планах Кремля рассказываем в новостях и интервью.