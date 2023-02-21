Министр транспорта Литвы о возможном обходе санкций: вопрос, почему об этом узнаем не от спецслужб

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис недоумевает, почему о возможном обходе санкций он узнает от журналистов, а не от спецслужб. Так он отреагировал на расследование о перевозке белорусских удобрений через Литву, опубликованное в понедельник журналистским центром "Siena" (Стена).

"Siena" и его партнеры выявили схемы, используемые для возможного обхода санкций.

"Как грузовиками, так и железнодорожным транспортом через Литву перевозятся удобрения, связанные с государственным белорусским заводом "Гродно Азот", который находится под санкциями Евросоюза с конца 2021 года.

В сотрудничестве с Белорусским расследовательским центром (БРЦ), "Atvira Klaipėda" и "Kas vyksta Kaune" мы выявили механизм, позволяющий ввозить в Литву карбамид, следы которого ведут на "Гродно Азот". Для этого используются компании, формально действующие как производители удобрений, хотя "Гродно Азот" представлен как единственный производитель карбамида в Беларуси.

На прошлой неделе БРЦ совместно с активистами организации "Рабочий рух" на границе с Литвой задержали грузовики с белорусским карбамидом. По данному инциденту уже начато досудебное расследование. И в этой истории мы расскажем вам о еще больших объемах карбамида, перевозимых по железной дороге в клайпедское предприятие "Birių krovinių terminalas" (БКТ). 30 проц. акций БКТ принадлежит белорусской государственной компании "Беларуськалий". Она, как и "Гродно Азот", находится под санкциями ЕС", — сообщили в понедельник в Центре журналистских расследований.

В свою очередь министр М. Скуодис отметил, что за контроль внешней границы Литвы отвечает Таможенный департамент.

"Кто-то убежден, что М. Скуодис на границе проверяет, какие товары перевозятся грузовиками и поездами... Если он не знает, что везется, то он тоже виноват, хотя всякий, кто сталкивался с международной торговлей, скажет, что товары через внешнюю границу Литвы пропускает (или не пропускает) Таможня.

Кстати, в правоохранительные органы по поводу выявленных "Siena" схем обхода санкций мы обратились еще неделю назад. Еще до этого "Lietuvos geležinkeliai" задержали 15 вагонов удобрений для выяснения их происхождения.

Вопрос, почему информацию о возможных нарушениях мы получили от журналистов, а не от наших спецслужб, я оставляю открытым.

В более широком смысле, ежедневно государственные учреждения и компании препятствуют различным способам обхода санкций. Как свидетельствует история, такие способы будут и в будущем. Потому что это ежедневная борьба, кто в итоге кого победит", — написал он в Facebook в понедельник вечером.

"Siena" также сообщила, что "Lietuvos geležinkeliai" признает, что карбамид успешно пересек границу Литвы и доехал до Клайпеды на локомотивах государственной компании.

В свою очередь администрация БКТ не отрицает, что в зафиксированных "Atvira Klaipėda" вагонах был белорусский карбамид. Однако компания отказалась подробнее прокомментировать эту партию, сославшись на то, что "сведения о перегружаемых грузах являются коммерческой тайной".

Для расследования происхождения карбамида, зафиксированного на территории БКТ, на прошлой неделе в прокуратуру обратились и "Lietuvos geležinkeliai", и Министерство транспорта Литвы.

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