Вильнюсцы возмущены: после гонки гора Таурас превратилась в непроходимое болото

В субботу в Вильнюсе на горе Таурас состоялись гонки на самодельных санях. Жители столицы были неприятно удивлены – излюбленное место отдыха после состязаний превратилось в непролазное болото. Организаторы обещали привести все в порядок, такое же обещание дал и муниципалитет, который выдал разрешение на проведение состязаний.

Состязания Red Bull Jump & Freeze состоялись 18 февраля, в них участвовали 30 команд. На санях они спускались с горы Таурас, ситуацию ухудшили и погодные условия – шел дождь, земля пропиталась влагой, превратив поверхность в непролазную грязь.

После мероприятия вильнюсцы стали делиться фотографиями склона горы.

Фотограф DELFI зафиксировал нанесенный ущерб 20 февраля, в тот день место проведения состязаний уже приводили в порядок тракторы.

Раньше эти состязания проводили на горе Лепкальнис. Для подготовки к состязаниям на гору привезли 40 грузовиков снега, оборудовали трассу, необходимую инфраструктуру. На месте проведения мероприятий собралось 2000 зрителей.

Один из организаторов мероприятия Александр Корабликов, глава ЗАО Live Nation Lietuva, сказал, что перед мероприятием склоны горы накрыли специальной пленкой, в ближайшее время склон приведут в порядок.

"Конечно, на это нужно время, обычно работы занимают сутки или несколько суток. Сегодня условия для работ на улице не очень хорошие, но все приведут в порядок", – обещал он в понедельник.

Разрешение на проведение гонок в этом месте выдал Вильнюсский муниципалитет.

"Мероприятие провели на горе Таурас на том месте, где обычно и жители катаются на санках. За разрешением обратились сами организаторы. К сожалению, запланировать погодные условия заранее невозможно. Но как всегда, организаторов обязали после мероприятия привести территорию в порядок и возместить ущерб, если его не возможно полностью ликвидировать", - сказали представители муниципалитета.

Департамент охраны окружающей среды информировал, что Вильнюсское отделение не получало жалоб в связи с ситуацией на горе Таурас.

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