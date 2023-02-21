Вопреки прогнозам наплыва беженцев из Украины в холодный период не было

Минувшей осенью в Литве прогнозировали, что в холодное время года увеличится число беженцев из Украины, однако этот прогноз не подтвердился. Государственное агентство данных сообщает, что всего с начала войны в Литву приехало около 74 300 беженцев из Украины, пишет madeinvilnius.lt.

В последнее время в Литву приезжает в среднем 50 беженцев в сутки или около 300 в неделю. Это меньше, чем было минувшей осенью. Напомним, что несколько месяцев назад Литва готовилась к напряженному сценарию.

Самым большим поток беженцев из Украины был в марте 2022 года - в сутки приезжало около 2000 человек, в апреле этот показатель составлял 500 человек.

Глава неправительственной организации "Сильны вместе" Эдмундас Якилайтис сказал, что уже летом было понятно - поток беженцев расти не будет, после первого шока люди приспособились к жизни в условиях войны.

"Наша организация прогнозировала, что роста числа беженцев не будет, но Соцмин нас не слушал, истратил некоторое количество денег налогоплательщиков, несколько или несколько десятков миллионов, на оборудование санузлов и душевых в закрытых школах, сейчас это никому не понадобиться. А мы говорили о том, что люди научились жить в условиях войны", – сказал он.

По данным Министерства внутренних дел Литвы, в стране проживает около 60 000 беженцев из Украины.

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