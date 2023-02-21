Советник президента: увеличить расходы на оборону до 3% планируется в следующем году но это могло бы произойти еще в этом году

ELTA ru.DELFI.lt

Kęstutis Budrys Foto: ELTA / Marius Morkevičius

По мнению главного советника президента Литвы по вопросам безопасности Кястутиса Будриса, расходы на национальную оборону до 3 проц. валового внутреннего продукта (ВВП) в Литве могут быть увеличены уже в следующем году. Правда, это может произойти еще в текущем году, если в течение года не будет превышен бюджетный дефицит в размере 4,9 проц., отмечает К. Будрис.