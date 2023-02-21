Третьи сутки подряд на границе Литвы с Беларусью не фиксировались нелегальные мигранты

Третьи сутки подряд сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не фиксировали попыток нелегально пересечь литовско-белорусскую границу.

В Латвии за прошлые сутки зафиксированы 3 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в воскресенье предотвратили проникновение 30 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 тыс. мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 357.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили 19,7 тыс. нелегальных мигрантов.

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